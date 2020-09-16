كوشنر للعربية: دور للإمارات والبحرين في تحقيق حل الدولتين

في مقابلة خاصة مع العربية، قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي، إنه سيكون للإمارات والبحرين دور كبير لتحقيق حل الدولتين، مضيفا أن هناك خطة اقتصادية لتطوير الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد كوشنر أن إيران لن تحصل على السلاح النووي طالما بقي الرئيس ترمب في السلطة.

وشدد على أن ترمب سيعمل على منع إيران من تمويل المجموعات المسلحة في المنطقة.

واحتضن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل من جهة، واتفاقية إعلان تأييد السلام بين البحرين وتل أبيب من جهة أخرى.

واعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب الثلاثاء بمثابة "يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط"، وذلك بفضل توقيع كل من الإمارات والبحرين اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكتب ترمب على حسابه على "تويتر": "إنه يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى استقباله مسؤولين من البلدان الـ3 لتوقيع اتفاق "لم يعتقد أحد أنه ممكن"، حسب تعبير ترمب الذي أضاف أن "بلدانا أخرى" ستحذو حذو الإمارات والبحرين.

ولاحقاً، وخلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال ترمب، إن 5 أو 6 دول قد تنضم لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع إسرائيل، مضيفاً أن "الفلسطينيين سينضمون للسلام في الوقت المناسب".