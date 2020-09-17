اتهام مفاجئ من ممثل شهير..الديمقراطيون وراء تفشي الوباء

فيما تواصل الولايات المتحدة تسجيل أعلى عدد وفيات في العالم جراء فيروس كورونا مسجلة حوالي 197 ألف وفاة، وجه ممثل أميركي شهير اتهاما مفاجئا للديمقراطيين وحملهم مسؤولية انتشار الوباء.

موضوع يهمك أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن أحد العاملين بالبيت الأبيض أصيب بفيروس كورونا لكنه لم يكن قريبا منه أو... كورونا يصيب موظفا في البيت الأبيض.. ترمب: لم يقترب مني فيروس كورونا

فقد كشف الممثل الكوميدي الشهير كريس روك، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" أن الديمقراطيين يقفون وراء انتشار فيروس كورونا في البلاد، قائلاً إن قادة الحزب "دعوا الوباء يدخل" بينما كانوا منشغلين في عملية عزل الرئيس دونالد ترمب.

وقال إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وديمقراطيين آخرين في الكونغرس سمحوا للفيروس بالانتشار لأنهم كانوا يركزون على إجراءات العزل.



كما أضاف "كان الأمر متروكا تماما لبيلوسي والديمقراطيين.. كان موضوعهم، "سنقوم بمحاكمته" وهو ما لن يحدث أبدًا.. لقد تركت الوباء يدخل. نعم، يمكننا أن نلوم ترمب، لكنه في الحقيقة كزعيم يبلغ من العمر 5 سنوات".

وقت ثمين

هذا وأظهر القادة الديمقراطيون اهتمامًا عامًا ضئيلًا أو معدومًا بجائحة الفيروس التاجي خلال الأشهر الأولى، وفي يناير/كانون الثاني، عندما أصبحت خطورة الفيروس واضحة، قام الديمقراطيون في الكونغرس بالتقاط صورة فوتوغرافية لمقالات المساءلة في مبنى الكابيتول.

بدورها، ذكرت Breitbart News كيف أن جهود عزل الديمقراطيين كلفت أميركا وقتا ثمينا في حربها ضد فيروس كورونا.

فيما لم يتناول الديمقراطيون في مجلس النواب موضوع فيروس كورونا في اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية بمجلس النواب بشأن آسيا حتى أوائل فبراير.



وقال روك أيضاً إن رئاسة أوباما لم تمثل شيئا إيجابياً للأميركيين السود، قائلا عندما أصبح أوباما الرئيس فقد مثل تقدما للبيض وليس تقدمًا بالنسبة للسود"، حسب قوله.

ترمب: الديمقراطيون بلا قلب

وأمس الأربعاء، انتقد ترمب في تغريداته الديمقراطيين، الذين وصفهم بأنهم "بلا قلب" في تعاملهم مع المواطنين المتضررين من كورونا، والذين يحتاجون للمساعدات المالية من الحكومة.

كما أعلن وصف كورونا بـ"الطاعون القادم من الصين"، موضحاً أن تطوير اللقاحات ضد الفيروس، يتم بسرعة وبأمان.

هذا وأدى فيروس كورونا المستجدّ إلى وفاة أكثر من 936 ألف شخص على الأقل وإصابة 29,6 مليون شخص في العالم منذ بدء تفشيه في نهاية كانون الأول/ديسمبر، حسب تعداد وضعته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ الأربعاء.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات مع تسجيلها 196,661 حالة، تليها البرازيل (134,106) والهند (82,066) التي تجاوزت 5 ملايين إصابة، والمكسيك (71678) والمملكة المتحدة (41,664).