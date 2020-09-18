مخازن متفجرة كبيرة في أوروبا.. اتهام أميركي لحزب الله

بينما لا تزال التحقيقات جارية في لبنان حول الانفجار الكارثي الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، إثر تخزين أطنان من نيترات الأمونيوم لسنوات، وجه مسؤول أميركي اتهاما لحزب الله بتخزين كميات كبيرة من تلك المادة في أوروبا.

وفي التفاصيل، نقلت وسائل إعلام غربية عن المنسق الأميركي لمكافحة الإرهاب، ناثان سيلز، قوله خلال ندوة عبر الإنترنت أمس، إن حزب الله أنشأ منذ عام 2012 مخابئ كثيرة لمواد نيترات الأمونيوم المتفجرة في جميع أنحاء أوروبا، من بلجيكا إلى فرنسا فاليونان وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا.

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كما لفت إلى أنه تم اكتشاف وتدمير العديد من تلك المخازن في فرنسا واليونان وإيطاليا. إلا أنه رجح أيضا أن يكون هذا النشاط المريب مستمرا.

لماذا يخزن حزب الله نيترات الأمونيوم؟

إلى ذلك، تساءل: "لماذا يخزن حزب الله نيترات الأمونيوم على الأراضي الأوروبية؟" ليجيب مؤكداً "الأمر بسيط والهدف واضح، ألا وهو شن هجمات إرهابية حين ترى إيران ذلك ضروريا.

يذكر أن العديد من الاتهامات وجهت لحزب الله في لبنان، من قبل ناشطين وسياسيين، حول شحنة الأمونيوم هذه التي أدى انفجارها الشهر الماضي إلى مقتل أكثر من 191 شخصاً، وتدمير آلاف المنازل في المدينة الساحلية، لا سيما أن المرفأ يعتبر من ضمن المعابر التي للحزب سلطة فيها

ويعتقد العديد من اللبنانيين، أن للحزب "خط" سريع في مرفأ بيروت كما المطار، يمكّنه من تمرير ما يريد من دون رقيب أو حسيب، فضلاً عن صفقات تعود بالفائدة على مسؤولين وموظفين محسوبين على قوى سياسية عدة باتت شريحة واسعة من اللبنانيين تطالب برحيلها.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر في تصريح لوكالة فرانس برس قبل يومين إنه "من المعروف أن هناك بضائع لحزب الله تمر عبر المرفأ والمطار"، فضلا عن المعابر الحدودية. وأضاف "في المرفأ كما في المطار، لديه خط عسكري تمر عبره البضائع والسلع من دون تفتيش أو رقابة"، موضحاً "هذا الخط هو نتيجة اتفاق ضمني مع السلطات على ألا يقترب منه أحد".