قتيلان و14 مصابا بولاية نيويورك.. والأسباب مجهولة

أعلنت الشرطة الأميركية، السبت، أن شخصين قُتلا وأصيب 14 آخرون في إطلاق نار بمدينة روتشستر في ولاية نيويورك.

وقال مارك سيمونز، قائد الشرطة المؤقت في روتشستر، إن إطلاق نار بدأ في حفل بفناء خلفي قبل الساعة 12:30 مساء بقليل على ما يبدو وشهد هرولة حوالي مئة شخص، في "مشهد شديد الفوضوية".

موضوع يهمك رغم فداحة الخسارة إلا أن وفاة قاضية المحكمة العليا روث غينسبورغ في هذا التوقيت هو فرصة للرئيس الأميركي دونالد ترمب... في هذا التوقيت.. وفاة قاضية المحكمة العليا "فرصة" لترمب أميركا

كما أضاف في مؤتمر صحافي "لدينا 16 ضحية مؤكدة لإطلاق النار. ويؤسفني إعلان أن اثنين من هؤلاء أصيبا بجروح قاتلة".

وأشار إلى أن القتيلين هما رجل وامرأة في أوائل العشرينيات من العمر. وتابع أنه لم يتضح إن كان إطلاق النار عن عمد أم هو عمل عشوائي من أعمال العنف.

ويتلقى المصابون العلاج بالمستشفى، ولا يُعتقد أن الإصابات تهدد حياتهم.