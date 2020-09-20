تيد كروز ما لم نتحرك لترشيح قاضٍ جديد فربما لن نعرف الرئيس المقبل 

قال السيناتور تيد كروز يوم الجمعة، خسرت أمتنا قاضية تاريخية في المحكمة العليا، روث بادر غينسبيرغ. لقد كانت قاضية رائعة، ومحامية أسطورية، ومحامية حريصة، وباعتبارها ثاني امرأة تعمل في المحكمة العليا على الإطلاق، كانت رائدة وعاشت حياة استثنائية وتركت وراءها إرثًا غير عادي. تمامًا مثل الأخبار في عام 2016 عن وفاة قاضي المحكمة العليا العظيم أنتونين سكاليا خلال عام الانتخابات، تبع أخبار يوم الجمعة على الفور السؤال عن موعد ملء المنصب الشاغر الموجود الآن في المحكمة.

وأضاف مما لا يثير الدهشة أن الديمقراطيين، الذين لجأوا في العقود الأخيرة إلى السلطة القضائية لتحقيق أجندتهم السياسية المتطرفة، سارعوا إلى القول بأنه يجب علينا الانتظار حتى يوم الانتخابات، كما دعا الجمهوريون في عام 2016.

ولكن إليكم سبب كونهم مخطئين، ولماذا عندما يرشح الرئيس ترمب من يخلفه الأسبوع المقبل، يجب على مجلس الشيوخ تأكيد ذلك الترشيح قبل يوم الانتخابات:

أولاً، هذا الترشيح هو سبب انتخاب الشعب الأميركي دونالد ترمب رئيساً، وهذا المنصب هو من أسباب تصويت الشعب الأميركي لأغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي. لقد أصبحت المحكمة العليا الحكم البارز في حقوقنا الدستورية. ونوع العدالة التي يتم تقديمها له تأثير عميق على السياسة العامة وحرياتنا الأساسية.

لسوء الحظ، على مدى العقود الستة الماضية، منحت المحكمة لنفسها سلطة كبيرة للغاية - تتجاوز بكثير ما يحق لها بموجب الدستور. لقد استولت على هذه السلطة على حساب الكونغرس والسلطة التنفيذية والولايات ونحن الشعب على حد سواء. ولم تكن انتخابات عام 2016 مجرد استفتاء على محكمتنا العليا؛ كان استفتاء على اتجاه نظامنا القضائي بأكمله. لقد كان لدى الشعب الأميركي الخيار بين رؤية أصلية مخلصة للدستور ورؤية تقدمية للناشطين الليبراليين، وقد اختاروا بحق الأصالة المخلصة.

وعلى الرغم من الجهود الجبارة التي يبذلها أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين لتأجيل تثبيت مرشحي الرئيس ترمب المؤهلين جيدًا للمحكمة العليا وجميع المرشحين الـ 216 الذين عيناهم في المحاكم الفيدرالية، فقد استجاب الجمهوريون لهذه الدعوة المهمة من الشعب الأميركي ولا ينبغي لنا التوقف الآن.

ثانيًا، لقد شهدنا تسعًا وعشرين مرة في تاريخ أمتنا شواغر في المحكمة العليا في عام انتخابي أو قبل التنصيب، وفي كل حالة شرع الرئيس في الترشيح. لقد واجه تسعة رؤساء، بما في ذلك جورج واشنطن، وودرو ويلسون، وويليام تافت، وهربرت هوفر، ما إذا كان عليهم ملء منصب شاغر في المحكمة العليا في عام انتخابي لقد فعلوا ذلك قبل يوم الانتخابات عندما حصل حزبهم على الأغلبية في مجلس الشيوخ.

وفي عدة مناسبات مختلفة حتى عام 1968، سعى الرئيس لملء منصب شاغر في المحكمة العليا بينما كان حزبه يسيطر على مجلس الشيوخ. وقد تم بنجاح تأكيد تسعة من أصل عشرة ترشيحات تم تقديمها قبل يوم الانتخابات، بينما تم أيضًا تأكيد ثمانية من تسعة ترشيحات تم تقديمها بعد يوم الانتخابات . لقد شغل ثلاثة رؤساء، كانوا قد خسروا بالفعل الانتخابات الرئاسية مناصب شاغرة في المحكمة العليا.

وعندما ظهرت هذه القضية في عام 1992، أوضح السيناتور آنذاك جو بايدن أن مجلس الشيوخ لديه الحق في المضي قدمًا. ومع ذلك، أشار إلى أن مجلس الشيوخ يجب أن يضمن أن تكون العملية "عادلة" للمرشح. وأعتقد أن مجلس الشيوخ هذا يمكن أن يفي بمعايير الإنصاف.

وفي الآونة الأخيرة، عندما واجهنا هذا السؤال في 2016، كانت هناك حكومة منقسمة. وعندما تتولى أحزاب مختلفة الرئاسة والأغلبية في مجلس الشيوخ في عام انتخابي، لم يؤكد مجلس الشيوخ تاريخيًا مرشح الرئيس. لقد بقي الجمهوريون في مجلس الشيوخ على المسار في عام 2016. لكن هذا ليس هو الحال اليوم. اليوم يتولى نفس الحزب رئاسة وأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ.

وأخيرًا، مع اقترابنا مما يُرجح أن تكون انتخابات متنازع عليها معلقة في ميزان المحكمة العليا، فإن أمتنا معرضة لخطر أزمة دستورية دون وجود تسعة قضاة على المنصة.

وقبل عشرين عامًا، كنت جزءًا من الفريق القانوني الذي رفع دعوى الرئيس بوش ضد ال غور وذهبت إلى المحكمة العليا.

ولمدة ستة وثلاثين يومًا، لم تعرف البلاد من سيكون الرئيس، وإذا كانت لدينا محكمة من أربعة إلى أربعة، لكان من الممكن أن تستمر لأسابيع وشهور. في خضم الوباء المميت، والدمار الاقتصادي، وأعمال الشغب العنيفة التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد، هذا هو آخر شيء يحتاجه الشعب الأميركي.

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وكما كتبت في كتابي القادم "صوت واحد بعيدًا - كيف يمكن لمقعد واحد في المحكمة العليا أن يغير التاريخ"، فإن كل صوت في المحكمة مهم في كل قضية رئيسية تسمعها المحكمة. ليس هناك مجال للخطأ وفي كثير من القضايا ، نحن على بعد صوت واحد.

وقد يكون هذا هو الحال تمامًا بحلول نوفمبر، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا في مجلس الشيوخ لنكون مستعدين لهذا الاحتمال. وفي وقت سابق من هذا الشهر، طرح الرئيس ترمب قائمة دستوريين مؤهلين للغاية يمكن أن يخدموا في المحكمة العليا، ومن المتوقع أن يرشح رسميًا أحد هؤلاء المرشحين في أقرب وقت الأسبوع المقبل. وعندما يفعل ذلك، يتحمل مجلس الشيوخ مسؤولية دستورية لتقديم المشورة والموافقة. كما أن لدينا مسؤولية انتخابية لدعم إرادة الشعب الأميركي. يجب أن ننفذ كلا الأمرين، وعلينا أن ننفذ دون تأخير وفي الحقيقة لم تكن المخاطر أكبر من أي وقت مضى.