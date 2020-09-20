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خلفا لغينسبورغ.. ترمب يرجح اختيار امرأة بالمحكمة العليا

المصدر: دبي - العربية.نت
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تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت بالمضي "سريعا" في تعيين خلف للقاضية روث بادر غينسبورغ، عميدة قضاة المحكمة العليا التي توفيت الجمعة، مرجّحا اختيار امرأة للمنصب.

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وقال للصحافيين في واشنطن "سنسمي مرشّحا قريبا جدا"، مضيفا "على الأرجح" سيقع الاختيار على امرأة.

وتوفيت غينسبورغ عن عمر ناهز 87 عاما بعد معركة مع سرطان البنكرياس.

ويشكل شغور منصبها فرصة للرئيس لقلب الأرجحية في المحكمة التي تميل تاريخيا إلى اليمين نحو غالبية محافظة.

روث غينسبيرغ روث غينسبيرغ

ويتوقع في حال تسمية ترمب لبديل أن تتم المصادقة عليه بسرعة قياسية في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، وذلك بهدف تأمين غالبية مريحة للمحافظين في المحكمة التي تملك الكلمة الفصل في عدد من القضايا الحساسة التي ينقسم حولها الأميركيون مثل الإجهاض واقتناء السلاح وعقوبة الإعدام.

هذا وأمضت غينسبورغ سنواتها الأخيرة على مقاعد المحكمة كزعيمة بلا منازع للجناح الليبرالي في المحكمة. وتضمنت معاركها مع خمس نوبات من السرطان بدأت في عام 1999، كما عانت من عدة أمراض بعد أن بلغت 75 عامًا.

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