السيناتور كوتون: ترمب سينتصر والجمهوريون سيحافظون على الأغلبية

قال السيناتور الجمهوري توم كوتون إنه يتوقع إلى حد بعيد تحقيق الرئيس ترمب انتصاراً في الانتخابات المقبلة والمحافظة على الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جاء ذلك في مقابلة مع "فوكس نيوز".

وضغط كريس والاس من قناة فوكس نيوز على السناتور الجمهوري توم كوتون يوم الأحد بشأن ما إذا كان هناك "أي نفاق" بين تعليقات السينانور كوتون عام 2016 لتجنب ترشيح قاضي المحكمة العليا قبل الانتخابات ودعوته الحالية إلى "المضي قدمًا دون تأخير".

وقال كوتون لـ "فوكس نيوز صنداي" إن مجلس الشيوخ بقيادة الحزب الجمهوري لديه "تفويض لأداء واجبنا الدستوري" وملء منصب المحكمة العليا الشاغر بعد وفاة القاضية روث بادر جينسبيرغ يوم الجمعة.

ثم أعاد والاس تصريحات كوتون في قاعة مجلس الشيوخ في عام 2016 والتي سأل فيها عضو مجلس الشيوخ "لماذا نقوم بإسكات أصوات الناس؟ لماذا نحرم الناخبين من فرصة للتأثير في تشكيل المحكمة العليا؟".

وأدلى السناتور بهذه التصريحات بعد وفاة قاضي المحكمة العليا أنطونين سكاليا في فبراير 2016، ثم قام الرئيس أوباما بترشيح ميريك جارلاند قبل تسعة أشهر من الانتخابات الرئاسية. "ألا ترى أي نفاق بين هذا الموقف آنذاك وهذا الموقف الآن؟" سأل والاس.

ليرد كوتون "كريس الأغلبية في مجلس الشيوخ تؤدي واجبنا الدستوري وتفي بالتفويض الذي منحنا إياه الناخبون والشعب في عام 2016 وخاصة في عام 2018" في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي بعد جلسات استماع تأكيد قاضي المحكمة العليا بريت كافانو.

كما سأل والاس كوتون عما إذا كان "لا يزال يعتقد أنه سيكون من المناسب" أن يصادق مجلس الشيوخ على مرشح الرئيس ترمب للمحكمة إذا أسفرت انتخابات 2020 عن رئيس جديد وأغلبية ديمقراطية في المجلس.

ليرد كوتون بالقول: "كريس كما قلت سنمضي قدمًا دون تأخير، وسيكون هناك تصويت على هذا المرشح، لكن، إلى حد بعيد، سيفوز دونالد ترمب بإعادة انتخابه، وأعتقد أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ سيفوزون بالأغلبية لأن الشعب الأميركي يعلم أن دونالد ترمب سيقدم مرشحين للمحاكم الفيدرالية الذين سيطبقون القانون وليس خلق قوانين".

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وأثارت وفاة جينسبيرغ جدلًا حزبيًا حادًا حول ما إذا كان ينبغي على ترمب المضي قدمًا في ترشيح بديل لها قبل 44 يومًا من الانتخابات.

وأعلنت المحكمة العليا أن جينسبيرغ توفيت مساء الجمعة بسبب مضاعفات سرطان البنكرياس. وقال ترمب إنه يتوقع ترشيح امرأة لتحل محل جينسبيرغ ، وتعهد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بالتصويت على مرشح ترمب، على الرغم من رفض التصويت على مرشح ديموقراطي في عام 2016.

وقال السناتور الديموقراطي كريس كونز الذي تحدث في برنامج "فوكس نيوز صنداي" بعد كوتون، إن الانتخابات بدأت بالفعل هذا العام حيث يشارك العديد من الأميركيين في التصويت عبر البريد والتصويت المبكر أثناء جائحة فيروس كورونا.