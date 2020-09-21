بيلوسي لا تستبعد عزل وزير العدل لعرقلة مرشح ترمب للمحكمة العليا

لم تستبعد رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، يوم الأحد، أن يكون العزل خيارًا لمنع تعيين اختيار الرئيس ترمب قاضياً للمحكمة العليا الأميركية، قائلة إن الديمقراطيين "سيستخدمون كل سهم في جعبتهم"، لمنع عملية الترشيح النهائية.



وبعد ساعات فقط من الإعلان عن أن قاضية المحكمة العليا، روث بادر غينسبورغ، قد وافتها المنية يوم الجمعة، تعهد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بأن مرشح ترمب للمحكمة العليا لملء مقعدها الشاغر "سيحصل على تصويت في مجلس الشيوخ الأميركي".





وخلال مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "إيه بي سي نيوز"، سُئلت بيلوسي عما إذا كانت هي والديمقراطيون في مجلس النواب سينتقلون إلى عزل الرئيس، أو النائب العام بيل بار في محاولة لمنع مجلس الشيوخ من التصويت.



أضافت "لدينا خياراتنا لدينا أسهم في جعبتنا لست على وشك مناقشتها الآن، لكن الحقيقة هي أن لدينا تحدياً كبيراً في بلادنا". وأضافت أن "هذا الرئيس هدد بعدم قبول نتائج الانتخابات وهدفنا الرئيسي هو حماية نزاهة الانتخابات حيث إننا نحمي الشعب من الفيروس التاجي" .

تكتيكات العزل

وتم الضغط على بيلوسي مرة أخرى حول ما إذا كانت ستستخدم تكتيكات العزل، والتي قالت إن الدستور يتطلب من الكونغرس "استخدام كل سهم في جعبتنا".



وقالت بيلوسي "لدينا مسؤولية أننا نقسم على حماية دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه علينا مسؤولية تلبية احتياجات الشعب الأميركي". وأضافت: "عندما نزن أسهم حماية ديمقراطيتنا، فإن ذلك يتطلب منا استخدام كل ما لدينا".



وفي ديسمبر/كانون الأول، صوت مجلس النواب على عزل ترمب واعتمد مادتين من مواد الاتهام ضد الرئيس – وهي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.





وكان محور التحقيق جهود ترمب للضغط على أوكرانيا لبدء تحقيقات ذات صلة سياسية - فيما يتعلق بتعاملات نائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه هانتر في أوكرانيا، فضلا عن القضايا المتعلقة بالانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وجاء طلب الرئيس بعد تجميد ملايين الدولارات من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا، وهو ما يقول الديمقراطيون إنه يظهر ترتيب أموال "مقابل" خدمات.

ونفى ترمب ارتكاب أي مخالفات وكان مجلس الشيوخ قد برأ الرئيس من مادتي العزل في فبراير/شباط.



وفي الوقت نفسه، في يونيو/حزيران، أشار رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيرولد نادلر إلى أن لجنته "قد تبدأ بشكل جيد جداً" إجراءات عزل النائب العام بيل بار، وسط تحقيق واسع النطاق للجنته في مزاعم "التسييس غير المسبوق" لوزارة العدل في ظل إدارة ترمب. وفي هذه المرحلة، لم يتضح وضع تحقيقات تلك اللجنة.