السلطات الأميركية توقف مشتبها برسالة مسمومة إلى ترمب

أكدت السلطات الأميركية أنها ألقت القبض، الأحد، على شخص في قضية مرتبطة بمغلف يحتوي على مادة الريسين السامة تم إرساله إلى الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الشخص المشتبه به امرأة كان بحوزتها مسدس عند إلقاء القبض عليها من قبل السلطات.

وقال المسؤول في إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية آرون بوكر: "أستطيع أن أؤكد حدوث عملية التوقيف عند بيس بريدج في بوفالو في نيويورك"، في إشارة إلى الجسر الذي يربط بين كندا وولاية نيويورك.

موضوع يهمك يقال إن شعر المرأة هو تاجها وإن الشعر الأشيب هو تاج الوقار على الرأس، إذ يعد الشعر الأبيض أحد العلامات الأكثر شيوعًا على... الأسباب العلمية لظهور الشعر الأبيض لدى النساء صحة

وأفادت وسائل إعلام أميركية، السبت، أن السلطات اعترضت مغلّفا موجّها إلى ترمب يحتوي على مادة تم تحديدها على أنها سم الريسين.

وتم اكتشاف الرسالة بداية الأسبوع لكنها لم تصل إلى البيت الأبيض، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن".

ويتم فحص البريد الموجّه إلى البيت الأبيض وفرزه أولا في منشآت خارج واشنطن.

ومادة الريسين التي يتم استخراجها من بذور الخروع شديدة السمية وتؤدي إلى الموت بعد دقائق من ابتلاعها أو تنشقها أو حقنها لتسببها بفشل عمل أعضاء جسم الإنسان، ولا يوجد ترياق معروف مضاد لها.