المبعوث الأميركي لإيران للعربية: نمارس أقصى ضغط على إيران

في أول حديث لقناة عربية، قال المبعوث الأميركي لإيران إليوت أبرامز لـ "العربية" إن أميركا "جادة للغاية بشأن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران".

وأضاف في الحديث الذي أجرته معه ناديا البلبيسي: "سنحافظ على أقصى ضغط حتى تغير إيران سلوكها"، مؤكدا أن "واشنطن مستعدة لأي تهديد إيراني".

وتمنى أن "يتعاون الأوروبيون في تطبيق العقوبات على طهران"، معربا عن "خيبة أمل واشنطن في الحلفاء الأوروبيين".

هذا وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، فرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين لهم دور في برنامج الأسلحة النووية الإيراني لدعم تأكيد الولايات المتحدة بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وقال أبرامز: "نعلم أن نظام إيران أكبر داعم للإرهاب في العالم"، مشيرا إلى أن "العقوبات الأخيرة تشكل حظرا أوسع للأسلحة على إيران".

وتابع المبعوث الأميركي في حديثه لـ "العربية": "لا نريد اتفاقا جزئيا يترك الإيرانيين أحرارا في دعم الإرهاب".

ومن جانبه، شدد ترمب، الاثنين، على أن بلاده لن تسمح لإيران بتعريض العالم لخطر الصواريخ الباليستية، وأن العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران تشمل تدابير رقابة على الصادرات و27 كيانا وفردا إيرانيا.

وأكد ترمب أن الاتفاق النووي تشوبه عيوب عميقة، مؤكداً أن النظام الإيراني كذب وعرقل مرارا المفتشين الدوليين.

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وعلق أبرامز في حديثه: "إذا أرادت إيران إزالة العقوبات عليها أن تتصرف كدولة طبيعية".

وحول موقف طهران من الانتخابات الأميركية، قال أبرامز: "يراود الإيرانيون أملا كاذبا بعدم إعادة انتخاب ترمب".