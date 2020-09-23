استطلاع: ترمب يتقدم على بايدن في فلوريدا وأريزونا

قبل 41 يوما من الانتخابات الأميركية، لأول مرة أظهر استطلاع للرأي لمؤسسات داعمة للديمقراطيين في ولاية فلوريدا وأريزونا الحاسمتين تقدم ترمب بشكل واسع في فلوريدا بـ4 نقاط، وفي أريزونا بنقطة واحدة وفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجرته "واشنطن بوست" و"أي بي سي نيوز" في الولايتين اللتين فاز بهما الرئيس في عام 2016، وهما أمران حاسمان لآماله في إعادة انتخابه في نوفمبر.

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وفي فلوريدا قال 51 في المئة من الناخبين المحتملين، إنهم سيصوتون لترمب مقابل 47 بالمئة لبايدن، بينما انقسم الناخبون المسجلون بنسبة 48 بالمئة لترمب إلى 47 بالمئة لبايدن. وكل هذه الاختلافات تقع ضمن هوامش خطأ أخذ العينات في الاستطلاعات.

ما زال الاقتصاد القضية الأهم

النتائج في الاستطلاعين بحسب "واشنطن بوست" أفضل للرئيس من الاستطلاعات الأخرى التي أجريت في الولايتين مؤخرًا من قبل منظمات أخرى، حيث أظهر متوسط استطلاعات الرأي التي أجرتها "واشنطن بوست" هذا الشهر أن بايدن يتمتع بميزة نقطتين في فلوريدا وهامش ست نقاط في ولاية أريزونا، لكن ترمب قلب الولايتين الآن.

وبشكل عام، توضح الاستطلاعات أن الاقتصاد الوطني، على الرغم من حالته الضعيفة لا يزال يمثل القضية الأقوى بالنسبة لترمب ويساعده في التغلب على رفض الناخبين لطريقة تعامله مع تفشي فيروس كورونا.

وأظهر الاستطلاع أيضا اشتداد المنافسة على مقعد في مجلس الشيوخ في ولاية أريزونا، حيث حصل المرشح الديمقراطي مارك كيلي على 49 في المئة مقابل 48 في المئة للسيناتور الجمهوري مارثا ماكسالي بين الناخبين المحتملين، وهي أخبار جيدة للجمهوريين بعد أن رجحت وسائل إعلام ديمقراطية خسارة الجمهورية مارثا ماكسالي مقعدها.

أهمية فلوريدا لترمب

ومن بين عدد قليل من الولايات المتصارعة، ليس هناك ما هو أكثر أهمية للرئيس ترمب من فلوريدا، حيث ستؤدي خسارتها لصالح بايدن إلى شل فرصه في الفوز بإعادة انتخابه وفتح طرق متعددة أمام المرشح الديمقراطي للفوز بأغلبية المجموع الانتخابي. وفاز ترمب بالولاية بأكثر من نقطة مئوية واحدة في عام 2016، ويضخ كلا الجانبين وحلفاؤهما أكبر عدد ممكن من الموارد في المنافسة هناك.

ويرى الديمقراطيون في ولاية أريزونا، التي صوتت لمرشح ديمقراطي للرئاسة مرة واحدة فقط منذ عام 1952، هدفاً رئيسياً للتحول. كما أن فوز بايدن هناك قد يعوض الخسارة المحتملة والمرجحة في ولاية ويسكونسن، حيث إن الأصوات الانتخابية في الولايتين متساوية تقريباً. وانقلبت ولاية ويسكونسن وولايتان أخريان من ولاية روست بيلت وهي (ميشيغان وبنسلفانيا)، إلى ترمب في عام 2016 على الرغم من انحيازها عادة إلى الديمقراطيين لعقود، واستهدفت الحملتان هاتين الولايتين هذا العام.

كورونا في المرتبة الثانية

وكانت حملة الرئيس قد بدأت في التركيز على الرسائل الاقتصادية في الأسابيع الأخيرة قبل وفاة قاضية المحكمة العليا روث بادر غينسبورغ يوم الجمعة، مما وضع المحكمة العليا في منتصف مناقشة الحملة الانتخابية. ويحتل الاقتصاد المرتبة الأولى بين أهم القضايا بالنسبة للناخبين في أريزونا وفلوريدا، حيث يأتي الفيروس التاجي في المرتبة الثانية. وتوجد في المرتبة الثالثة (الجريمة والسلامة)، والمساواة في المعاملة بين الجماعات العرقية والرعاية الصحية. فالناخبون الأكثر قلقاً بشأن الاقتصاد يؤيدون ترمب بأغلبية ساحقة، في حين أن أولئك الذين يستشهدون بالفيروس التاجي باعتباره القضية الأكثر أهمية يدعمون بايدن بأغلبية ساحقة.

وفيما يتعلق بالمرشح الذي يمكنه التعامل بشكل أفضل مع قضايا محددة، يتمتع ترمب بميزة في الاقتصاد، حيث يتصدر بايدن بفارق 11 نقطة في فلوريدا (52 في المئة إلى 41 في المئة) و15 نقطة في أريزونا (56 في المئة إلى 41 في المئة). بينما بايدن الأقوى في ملف التعامل مع "القضايا العرقية"، متصدراً ترمب بـ 11 نقطة في فلوريدا وبتسع نقاط في أريزونا.