تستهدف الانتخابات الأميركية.. فيسبوك تحذف حسابات صينية

أعلنت شركة فيسبوك، الثلاثاء، إغلاق 155 حسابا مزيفا، وجدت أنها كانت تدار من الصين، بما في ذلك حسابات نشرت عن الانتخابات الرئاسية الأميركية، كما أزالت نحو 11 صفحة عامة و9 مجموعات و6 حسابات على إنستغرام.

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وقال رئيس السياسة الأمنية في فيسبوك، ناثانيل غليكر، إن "الشركة أزالت الحسابات لانتهاكها سياسة فيسبوك ضد التدخل الخارجي أو الحكومي".

ونشرت الحسابات محتويات تدعم المرشحين الرئاسيين (ترمب وبايدن) إضافة إلى المرشح السابق في تمهيديات الحزب الديمقراطي، بيت بوتيجيدج، كما نشرت أيضا محتوى مضادا للثلاثة. بحسب غليكر.

وأضاف غليكر لمجلة فوربس الأميركية، أن "133 ألف حساب تابعت الصفحات، كما انضم نحو 61 ألف شخص إلى واحدة أو أكثر من هذه المجموعات".

وعثرت فيسبوك على الشبكة خلال تحقيق داخلي في "السلوك المشتبه به"، كما وجدت صلات بأفراد في مقاطعة فوجيان الصينية، بحسب غليكر، الذي قال إن هؤلاء ركزوا على "الفليبين وجنوب شرق آسيا"، وكذلك على الولايات المتحدة.

والعملية بدأت في أواخر عام 2016 بالنشر عن تايوان، وفي أوائل عام 2018، بدأت الشبكة في النشر عن الفليبين، مع محتوى دعم الرئيس، رودريغو دوتيرتي، ويدافع عن النفوذ الإقليمي الصيني، وفي الوقت نفسه تقريبا، أنشأت صفحات تركز على نطاق أوسع على بحر الصين الجنوبي ودافعت عن سياسات الصين هناك. بحسب شركة غرافيكا، المختصة في تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة إن الشبكة بدأت في عام 2019 و2020 في تشغيل حسابات طرحت على أنها أميركية ونشرت كمية صغيرة من المحتوى حول الانتخابات الرئاسية الأميركية، ودعمت الرئيس، دونالد ترمب، والمرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، في حين دعمت إحدى المجموعات المرشح الرئاسي السابق، بيت بوتيجيج.