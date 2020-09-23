مكين يورث عداءه مع ترمب لأرملته.. وتعلن تأييد بايدن

كلما اقترب يوم 3 نوفمبر زادت سخونة المعركة الانتخابية بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس دونالد ترمب، وفي جديد المنافسة أصبحت سيندي مكين أرملة السناتور الجمهوري جون مكين أحدث صوت جمهوري بارز يؤيد بايدن في سعيه لانتزاع البيت الأبيض من ترمب في الانتخابات المقبلة.

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وكتبت سيندي مكين على تويتر يوم الثلاثاء "عاش زوجي جون بمبدأ: البلد أولا". وأضافت "نحن جمهوريون نعم لكننا أميركيون أولا. هناك مرشح واحد فقط في هذا السباق يمثل قيمنا كأمة، إنه جو بايدن".

وكان بايدن الذي أقام صداقة طويلة مع جون مكين رغم الاختلافات الإيديولوجية قد أذاع نبأ تأييد سيندي مكين له وكان ذلك في أثناء حملة افتراضية لجمع التبرعات، قائلا لأنصاره إنها اتخذت هذا القرار بعدما ذكرت مجلة ذي أتلانتيك أن ترمب وصف الجنود الأميركيين الذي لاقوا حتفهم في القتال بأنهم "خائبون" و"سذج".

عداء ترمب ومكين

ونفى ترمب أنه قال هذا. وهناك تاريخ من العداء بين الرئيس ومكين بعد أن استخف ترمب خلال حملة الانتخابات الرئاسية في عام 2016 بخدمة مكين العسكرية وبالسنوات التي أمضاها أسير حرب في فيتنام. وظهرت سيندي مكين في فيديو وهي في صف بايدن خلال المؤتمر العام للحزب الديمقراطي في أغسطس آب.

وتوفي جون مكين، الذي مثل ولاية أريزونا في مجلس الشيوخ لأكثر من ثلاثة عقود وكان مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة عام 2008، بسرطان في المخ في 2018. وفي أغسطس الماضي، أعلن أكثر من 100 من موظفي مكين السابقين تأييدهم لبايدن. وأظهرت استطلاعات للرأي في الآونة الأخيرة تقدم بايدن في ولاية أريزونا التي أيدت ترمب في 2016.

وفاة عميدة القضاة تعيد تشكيل المشهد

وعقد ترمب أمس الثلاثاء مؤتمر انتخابيا في ولاية بنسلفانيا التي يحتدم فيها التنافس، فيما استمرت وفاة الليبرالية روث بادر غينسبرغ، قاضية المحكمة العليا، تعيد تشكيل السباق الانتخابي.

وقال ترمب في وقت سابق يوم الثلاثاء إنه سيكشف يوم السبت عن مرشحه لتولي منصب غينسبرغ على أمل تصديق مجلس الشيوخ عليه قبل انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، بالرغم من الانتقادات القوية من بايدن وأعضاء الكونجرس الديمقراطيين. وقد يعزز من سيخلف غينسبرغ أغلبية يتمتع بها المحافظون في المحكمة العليا بواقع ستة مقابل ثلاثة.

"سنختار امرأة مدهشة".

وقال ترمب في المؤتمر الانتخابي "سنختار امرأة مدهشة". وسخر أيضا من بايدن لاستخدامه كمامة في المؤتمرات الانتخابية.

كان بايدن قد انتقد بشدة أسلوب تعامل ترمب مع جائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة أكثر من 200 ألف شخص في الولايات المتحدة، وهو عدد وضعها في صدارة الدول المتضررة من الجائحة.

وسيعود بايدن للحملة الانتخابية اليوم الأربعاء بأول زيارة له كمرشح ديمقراطي لولاية نورث كارولاينا وهي ولاية رئيسية أخرى.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس ونشر يوم الثلاثاء تساوي ترمب وبايدن في الولاية التي فاز بها ترمب في انتخابات 2016.

وبدأ الناخبون في نحو ست ولايات الإدلاء بأصواتهم بالحضور الشخصي بالفعل في تصويت مبكر. ويتوقع خبراء الانتخابات ارتفاعا في الإقبال على التصويت المبكر أو عبر البريد هذا العام حيث يسعى الناس إلى تقليل خطر تعرضهم لفيروس كورونا.

وشهدت عشرات الولايات عددا كبيرا من الدعاوى القضائية بخصوص المساعي لتخفيف القيود على التصويت عبر البريد في ضوء الجائحة.

ووافق مسؤولو الانتخابات في ولاية نورث كارولاينا يوم الثلاثاء على عد أصوات غير الحاضرين والتي تصل خلال تسعة أيام بعد يوم الانتخابات طالما تحمل خاتم البريد حتى يوم الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

كذلك قررت المحاكم في عدد من الولايات الرئيسية الأخرى، ومنها ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا، تمديد مهلة تصويت غير الحاضرين بالرغم من معارضة الجمهوريين.