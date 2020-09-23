لهزيمة ترمب.. الملياردير بلومبيرغ دفع غرامات 32 ألف مجرم

كشفت تقارير أميركية عن جمع الملياردير مايكل بلومبيرغ أكثر من 16 مليون دولار في محاولة لمساعدة المجرمين المدانين في فلوريدا على التسجيل للتصويت في الانتخابات الأميركية المقرر عقدها في نوفمبر القادم.

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وقدر تحالف استعادة الحقوق في فلوريدا، أن حملة بلومبيرغ لجمع التبرعات قد دفعت بالفعل الالتزامات المالية لـ 32000 مجرم، حسب ما ذكرت "أكسيوس" وصحيفة "ذا هيل" الأميركية.

من جانبه، قال متحدث باسم بلومبيرغ لوسائل الإعلام: "الحق في التصويت أساسي لديمقراطيتنا ولا ينبغي حرمان أي أميركي من هذا الحق"، مضيفاً "بالعمل مع تحالف استعادة الحقوق في فلوريدا، نحن مصممون على إنهاء الحرمان من الحقوق".

وأقرت فلوريدا قانونًا في عام 2018 يعيد حقوق التصويت للمجرمين الذي يملي عليهم التسجيل فقط إذا دفعوا جميع الغرامات والرسوم والتعويضات - التي يبلغ مجموعها أحيانًا أكثر من 1000 دولار - مستحقة للحكومة.

بدورها، قضت محكمة الاستئناف الأميركية الـ 11، التي تغطي فلوريدا الأسبوع الماضي بتأييد القانون.

كما تعهدت عدة شبكات تلفزيونية الأسبوع الماضي بالتبرع بالمال من أجل القضية.

إلى ذلك، أيد بلومبيرغ الذي خاض الانتخابات التمهيدية الديمقراطية للرئاسة مرشح الحزب جو بايدن، وتبرع بما لا يقل عن 100 مليون دولار لحملة نائب الرئيس السابق لهزيمة دونالد ترمب.