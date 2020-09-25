ترمب يتهم الديمقراطيين بالتسبب في إطلاق النار على رجال الشرطة

ألقى الرئيس، دونالد ترمب، يوم الخميس، باللوم على الديمقراطيين في إطلاق النار الأخير على ضابطي شرطة في لويزفيل بولاية كنتاكي. وقال ترمب في تجمع انتخابي حاشد في جاكسونفيل بولاية فلوريدا: "حرب الحزب الديمقراطي على رجال الشرطة تعرض حياة ضباط الشرطة الأبرياء للخطر".

وتم إطلاق النار على ضابطي شرطة لويزفيل ليلة الأربعاء خلال احتجاجات عنيفة، رداً على حكم هيئة المحلفين الكبرى في قضية بريونا تايلور. وتم نقل كلاهما إلى المستشفى، لكنهما في حالة مستقرة.

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وانتقد ترمب عدم احترام الديمقراطيين للشرطة ودعمهم للاحتجاجات المستمرة التي تغذيها الجماعة اليسارية "حياة السود تهم" Black Lives Matter.

وأشار الرئيس إلى أن والده كان "يحترم كثيرا" ضباط الشرطة. وتابع ترمب: "إنهم يريدون الاحترام فقط، ويريدون فقط السماح لهم بالقيام بعملهم بشكل صحيح، حيث لا يمكن لأحد القيام بذلك.. هذا ما أقوله".

وقال الرئيس إن ضباط الشرطة أبطال، ويضحون بأنفسهم بشكل روتيني لتوفير السلامة العامة. وتابع: "في كل عام، يضحى العشرات من ضباط الشرطة الشجعان بحياتهم من أجل أشخاص لم يلتقوا بهم من قبل، وأشخاص لا يعرفونهم، وأشخاص لم يروهم في معظم الحالات".

وتابع ترمب "أقول لهم طوال الوقت، إنكم لا تعرفون مدى حبهم. أنت تعلم أنهم لا يسمعون ذلك لأنهم يشاهدون الأخبار المزيفة في الليل".