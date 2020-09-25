ترمب يدعو بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي

قال الرئيس دونالد ترمب، الخميس، إن خصمه الديمقراطي جو بايدن "يجب أن ينسحب من الحملة الرئاسية"، في أعقاب نشر تقرير للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ يفصّل التعاملات التجارية الواسعة النطاق التي يتعامل بها هانتر بايدن في الخارج، متهماً نائب الرئيس السابق "بأنه كان يعرف كل شيء".

وأدلى الرئيس بهذا التعليق يوم الخميس خلال مقابلة خاصة عبر راديو "فوكس نيوز" Fox News.

وقال ترمب: "أنظر إلى هانتر بايدن اليوم، حيث سرق ملايين الدولارات وسرق الملايين.. على والده ترك الحملة لأنه كان شريكاً في ذلك". وأضاف: "كان والده يعرف كل شيء". وواصل ترمب أن اللجان وجدت أن "زوجة رئيس البلدية في موسكو أعطته 3.5 مليون دولار نقداً لهانتر بايدن.. حسناً؟ وهذه نقطة قوية جدا".

وفي الوقت نفسه، أشاد ترمب برئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ السيناتور رون جونسون، قائلاً إن "رون جونسون كان لديه الشجاعة". وقال ترمب إن الآخرين لا يملكون الشجاعة"، مشيراً إلى أن الديمقراطيين "يحاولون تخويفه ويلاحقونه كالمجانين".

وأضاف "لننظر هنا في رون جونسون.. إنه أمر لا يصدق لأنه كان شجاعا، ووجد كل الأشياء التي كان يسمع الناس عنها".

وكان الرئيس يشير إلى تقرير أصدره الجمهوريون في لجنتي الأمن الداخلي والمالية في مجلس الشيوخ حول تحقيقهم المشترك الذي استمر شهوراً في دور بايدن الأصغر سناً في مجلس إدارة شركة "بورسما هولدينغز" الأوكرانية للغاز الطبيعي، فضلاً عن "معاملاته المالية الواسعة والمعقدة".

ووفقاً للتقرير، تلقت شركة استثمارية شارك في تأسيسها هانتر بايدن"3.5 مليون دولار في تحويل مصرفي" من إيلينا باتورينا، زوجة العمدة السابق للعاصمة الروسية.

موضوع يهمك أعلنت شركة "نوفافاكس" الأميركية للتكنولوجيا الحيوية، الخميس، أنّها بدأت في بريطانيا المرحلة الثالثة من التجارب السريرية... الحادي عشر.. لقاح جديد لكورونا يدخل المرحلة النهائية فيروس كورونا

وقد نفى الديمقراطيون مزاعم التقرير، وانتقد المتحدث باسم حملة بايدن أندرو بيتس، يوم الأربعاء، التحقيق الذي يقوده الحزب الجمهوري. وقال محامي هانتر بايدن، جورج ميساير، لصحيفة "واشنطن بوست" Washington Post إن تقرير الحزب الجمهوري "يزعم كذبًا أن هانتر بايدن كان على علاقة مالية مع سيدة الأعمال الروسية يلينا باتورينا وأنه تلقى 3.5 مليون دولار من باتورينا".

وأصدرت اللجان يوم الأربعاء تقريرا مؤقتا من 87 صفحة حول تحقيقاتها في التعاملات التجارية لبايدن الأصغر سنا، الذي لعبت خلفيته دورا في جهود عزل ترمب في وقت سابق من هذا العام.

ويؤكد التقرير أيضا أن محققي مجلس الشيوخ عثروا على ملايين الدولارات في "معاملات مالية مشكوك فيها" بين هانتر بايدن وشركائه وأفراد أجانب، بمن فيهم أفراد لهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني.