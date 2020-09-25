ما حذر منه ترمب يحدث.. عمليات تزوير بدأت والـFBI يحقق

أصدر مكتب المدعي العام الأميركي في ولاية بنسلفانيا بيانًا محدثًا، يوم الخميس، بعد اكتشاف بطاقات اقتراع عبر البريد والتي تم رميها في سلة المهملات، ولم يتم احتسابها في مقاطعة لوزيرن بولاية بنسلفانيا والتي تم الإدلاء بها لصالح الرئيس دونالد ترمب.

ومن أصل تسعة بطاقات اقتراع تم إهمالها ثم استعادتها، تم الإدلاء بسبعة أوراق اقتراع لمرشح الرئاسة دونالد ترمب. واثنان من بطاقات الاقتراع المهملة تم ختمهما داخل مظاريفهما المناسبة من قبل موظفي انتخابات لوزيرن قبل استعادتها من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي ومحتويات هاتين البطاقتين غير معروفة.

وبدأت القصة بعد أن تم استرداد عدد من بطاقات الاقتراع العسكرية المُلغاة لصالح الرئيس دونالد ترمب، بعد أن فتحت السلطات الفيدرالية تحقيقًا بشأن بطاقات الاقتراع عبر البريد في مقاطعة لوزيرن، بنسلفانيا. وقال مكتب المدعي العام الأميركي في المنطقة الوسطى في ولاية بنسلفانيا في بيان يوم الخميس: "في يوم الاثنين ، 21 سبتمبر 2020، بناءً على طلب المدعي العام لمقاطعة لوزيرن ستيفاني سالافانتيس، بدأ مكتب المدعي العام للولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، تحقيقًا في التقارير المتعلقة بالمشكلات المحتملة بعدد صغير من بطاقات الاقتراع عبر البريد في مجلس انتخابات مقاطعة لوزيرن. ومنذ يوم الاثنين، أجرى أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الذين يعملون مع شرطة ولاية بنسلفانيا العديد من المقابلات واستعادوا بعض الأدلة المادية وراجعوها. وكان مسؤولو الانتخابات في مقاطعة لوزيرن متعاونين. وفي هذه المرحلة يمكننا أن نؤكد أنه تم تهميش عدد صغير من بطاقات الاقتراع العسكرية لناخبين صوتوا لصالح ترمب. واستعاد المحققون تسع أوراق اقتراع في هذا الوقت. ويمكن أن تُنسب بعض بطاقات الاقتراع إلى ناخبين محددين والبعض الآخر لا يمكنه ذلك وتم الإدلاء بجميع الأصوات التسعة لمرشح الرئاسة دونالد ترمب. وليس من الواضح في الوقت الحاضر عدد بطاقات الاقتراع التي تم تجاهلها".

ويأتي هذا التطور الجديد في الوقت الذي يحقق فيه مسؤولو خدمة البريد الأميركية في صناديق البريد المكتشفة في حفرة في جرينفيل بولاية ويسكونسن يوم الثلاثاء. وفي بيان، قال مكتب شرطة مقاطعة أوتاغامي إنه تم العثور على الصناديق الثلاثة في الساعة الثامنة صباحًا بالقرب من مطار أبليتون الدولي. وأكد متحدث باسم USPS لـ FOX 11 أن البريد يتضمن بطاقات اقتراع الغائبين.

وفي حديثه إلى صحيفة Washington Examiner، قال مكتب العمدة إن "البريد ذاهب إلى مكتب البريد".

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وقال المتحدث باسم USPS بوب شيهان: "بدأت دائرة التفتيش البريدي في الولايات المتحدة على الفور التحقيق ونحتفظ بمزيد من التعليقات على هذه المسألة حتى اكتمال ذلك". ويوم الاثنين، حكم قاض فيدرالي بأن خدمة البريد يجب أن تعطي الأولوية لبريد الانتخابات.

وصرح قاضي المحكمة الجزئية الأميركية: "إن الحق في التصويت هو قيمة حيوية للغاية في ديمقراطيتنا بحيث لا يمكن تركه في حالة من التشويق في أذهان الناخبين قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية ، مما يثير الشكوك حول ما إذا كان سيتم فرز أصواتهم في النهاية".

وأضاف "هذه الإشارات الإدارية المتضاربة والغامضة والمتناقضة يمكن أن تثير أيضًا شكوكًا كبيرة حول ما إذا كانت USPS على مستوى المهمة، وما إذا كانت تمتلك قوة الإرادة المؤسسية والالتزام بمهمتها التاريخية، وبالتالي للتعامل مع العبء الاستثنائي المرتبط بمهمة حرجة للغاية المهمة في نظامنا الديمقراطي، وهي جمع البريد الانتخابي وتسليمه بعد أسابيع قليلة من الآن".

وحذر الرئيس دونالد ترمب مرارًا وتكرارًا من تزوير الناخبين المرتبط بالتصويت عن طريق البريد، على الرغم من أنه أعرب عن دعمه للحصول على تصويت الغائبين إذا كان الشخص في ولاية أخرى أو كان يعاني من حالة طبية. وقال ترمب "لن ندمر هذا البلد من خلال السماح بحدوث أشياء من هذا القبيل". وحذر سابقا بالقول: إن الطريقة التي سوف أهزم بها هي "عن طريق التزوير".