واشنطن: 10 ملايين دولار مكافأة رأس زعيم داعش حجي عبدالله

عاودت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، التذكير بعرضها السخيّ بمنح مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على زعيم تنظيم داعش الجديد، حجي عبد الله.

حجي عبد الله إرهابي وخائن. فينبغي على الذي يكره الإرهاب ويمقت الخيانة أن يبلّغ عنه. نريد ان نعرف منه عن قادة #داعش الجدد. جائزة 10 ملايين دولار – لا تفوتكم. 💰



تلغرام و سكنال وواتساب: 0012022941037 pic.twitter.com/ViJvTJnRX2 — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) September 24, 2020

وقال الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأميركية، في تغريدة على "تويتر": "حجي عبد الله إرهابي وخائن. فينبغي على الذي يكره الإرهاب ويمقت الخيانة أن يبلّغ عنه. نريد أن نعرف منه عن قادة داعش الجدد. جائزة 10 ملايين دولار – لا تفوتكم".

ويهدف برنامج "المكافآت من أجل العدالة" إلى تقديم الإرهابيين الدوليين للعدالة ومنع أعمال الإرهاب الدولية ضد مواطني أو ممتلكات الولايات المتحدة.

وبموجب هذا البرنامج، فإن وزير الخارجية "قد يخصص مكافآت لمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة أي شخص يخطط أو يساعد أو يحاول القيام بأعمال إرهابية دولية ضد مواطني الولايات المتحدة أو ممتلكاتها، والتي تمنع حدوث مثل هذه الأعمال في المقام الأول، والتي تؤدي إلى تعريف أو مكان وجود زعيم إرهابي رئيسي، أو التي تعطل تمويل الإرهاب"، بحسب موقع الوزارة.

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قام هذا الارهابي #حجي_عبدالله بجرائم لا تُعد ولا تُحصى ضد الأبرياء من اخوانكم. تواصلوا معنا إن كانت لديكم #معلومات تؤدي الى التعرف على أو تحديد موقع الإرهابي#محمد_سعيد_عبدالرحمن_المولى#واتساب ١٢٠٢٢٩٤١٠٣٧ ٠٠#تليغرام @RFJ_Arabic_bot pic.twitter.com/XKlflqSn69 — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) June 24, 2020

وكانت الخارجية الأميركية قد ضاعفت، في يونيو الفائت، من قيمة المكافأة المعروضة مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على حجي عبد الله، لتصبح 10 ملايين دولار أميركي بدلا من خمسة.

وقال برنامج "مكافآت من أجل العدالة" وقتها: "قام هذا الإرهابي حجي عبد الله بجرائم لا تعد ولا تحصى ضد الأبرياء من إخوانكم، تواصلوا معنا إن كانت لديكم معلومات تؤدي إلى التعرف على أو تحديد موقع الإرهابي"، مذيلاً التغريدة باسم "محمد سعيد عبد الرحمن المولى"، وهو اسمه الحقيقي.

ويستخدم المولى أسماء أخرى مثل أبو عمر التركماني، وعبد الأمير محمد سعيد الصلبي، وبحسب الوزارة فهو من مواليد الموصل 1976، وتولى زعامة التنظيم بعد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي بهجوم أميركي.