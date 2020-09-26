ترمب يفاجئ الناخبين السود.. خطة بلاتينية ووعود بنهضة شاملة

وجه الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، نداءً مباشرًا للناخبين السود بعدد كبير من التعهدات السياسية المستهدفة إذا أعيد انتخابه في نوفمبر، بما في ذلك جعل يوم Juneteenth عطلة فيدرالية وتسمية (كو كلوكس كلان) كمنظمة إرهابية.

وكشف ترمب في حديثه إلى أنصاره في أتلانتا في ولاية جورجيا عما سمّاه "الخطة البلاتينية" للناخبين السود، موضحًا الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه أجندة السياسة للولاية الثانية للأميركيين من أصل إفريقي.

وتعتمد الخطة بشكل كبير على المقترحات الاقتصادية، مثل التخفيضات الضريبية للشركات المملوكة للأقليات، والتركيز بشكل أكبر على مناطق الفرص التي تشجع الاستثمار في المناطق ذات الدخل المنخفض والأموال الإضافية للنطاق العريض والوصول إلى الإنترنت لتعزيز فرص العمل والتعليم.

وبعض المقترحات، مثل جعل Juneteenth ، الذي يحتفل بذكرى نهاية العبودية، عطلة فيدرالية تتطلب موافقة الكونغرس الذي تسيطر عليه الأغلبية الجمهورية.

واستضافت حملة Black Voters for Trump، العديد من الشخصيات العامة السوداء البارزة، بما في ذلك وزير الإسكان والتنمية الحضرية بن كارسون والحائز على جائزة Heisman Herschel Walker.

ترمب الذي يقلص تأخره في استطلاعات الرأي مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، زاد مؤخرًا من مغازلة الناخبين السود، وهي كتلة تصويت مهمة وحاسمة. وضم برنامج المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الشهر الماضي عدداً من المتحدثين الذين رفضوا وصف الرئيس بأنه عنصري.

ويتفوق بايدن بشكل كبير على ترمب بين الناخبين السود، لكن تقدمه أقل أهمية من تلك التي كانت لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في الانتخابات العامة لعام 2016 التي فاز فيها ترمب في النهاية. وقال ترمب: "لم يقم أي شخص سياسي في واشنطن اليوم بإيذاء الأميركيين من أصل إفريقي أكثر من جو بايدن". كما كرر ترمب تصريحات الرئيس بايدن في وقت سابق من هذا العام بأنه إذا دعم الأميركيون الأفارقة ترمب، "فهم ليسوا سودا".

وأكد ترمب مرارًا أنه فعل لصالح الأميركيين السود أكثر من أي رئيس آخر غير أبراهام لينكولن، الذي أنهى العبودية. وقال ترمب: "في غضون 39 يومًا، سنفوز بأربع سنوات أخرى من البيت الأبيض، وسنفعل ذلك بعدد قياسي من الأصوات من مجتمع السود".

وأشار البيت الأبيض مرارًا وتكرارًا إلى المعدل القياسي المنخفض للبطالة بين السود قبل ظهور جائحة الفيروس التاجي. وفي أغسطس 2019، انخفض معدل البطالة بين السود إلى مستوى منخفض جديد قدره 5.4%، لكنه تضخم خلال الوباء إلى 13% - أعلى من معدل البطالة الوطني، الذي يبلغ حوالي 8%.

وفي خطابه، وعد ترمب بأن فترة ولايته الثانية ستشمل خلق 3 ملايين وظيفة جديدة لمجتمع السود ونصف مليون شركة جديدة مملوكة للسود، بالإضافة إلى مليارات الدولارات في زيادة الوصول إلى رأس المال.

وأظهرت البيانات أن الشركات المملوكة للسود والأقليات كانت الأكثر تضرراً من التداعيات الاقتصادية للوباء وتلقت قدراً أقل من الإغاثة بشكل غير متناسب من برنامج حماية شيكات الرواتب، الذي تم إنشاؤه بموجب قانون CARES في مارس. ويشهد الأميركيون السود أيضًا معدلًا أعلى للإصابة بفيروس كورونا مقارنة بالأميركيين البيض.

وكان الوعد بالازدهار الاقتصادي أحد ركائز ولاية ترمب الأولى في منصبه، وعلى الرغم من تراجع أرقام استطلاعات الرأي، فقد أظهرت استطلاعات الرأي باستمرار أن الأميركيين يرونه رئيسا مفضلا لإدارة اقتصاد البلاد.

ففي استطلاع للرأي أجرته مجلة إيكونوميست/يوجوف مؤخرًا ، قال 37% من المستطلعين إن الاقتصاد سيتحسن إذا أعيد انتخاب ترمب، بينما قال 32% إنه سيتحسن في عهد بايدن.

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وتعهد ترمب بإنشاء مشروع الرأفة الوطنية، على الرغم من أن النقاد جادلوا بأنه حتى الآن أصدر في الغالب عفوًا وتخفيفًا لأفراد على صلة بالبيت الأبيض.

وتشير خطة الرئيس أيضًا إلى التدريب المتنوع بين إدارات الشرطة لتحسين العلاقات المجتمعية. وفي الأسابيع الثلاثة الماضية، وجه ترمب الوكالات الفيدرالية بالتوقف عن إدارة التدريب على الحساسية العرقية أو تدريس نظرية العرق، وأعلن عن إنشاء لجنة لتعزيز "التعليم الوطني" التي ترفض فكرة أن الولايات المتحدة دولة عنصرية تاريخيًا.

ووقف الرئيس ترمب بحزم مع تطبيق القانون ورفض فرضية وجود مشكلة مع العنصرية المنهجية في الولايات المتحدة.

وألقى ترمب خطابه يوم الجمعة في ولاية جورجيا ذات اللون الأحمر التي كان يُعتمد عليها، حيث يوجد مقعدين في مجلس الشيوخ يسيطر عليهما الحزب الجمهوري. وتظهر استطلاعات الرأي تشديد السباق الرئاسي حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته New York Times-Siena College الأسبوع الماضي أن ترمب يتعادل مع بايدن، لكن استطلاعًا أجرته جامعة مونماوث وضع الرئيس في المقدمة على بايدن بفارق نقطتين مئويتين.