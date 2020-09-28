إدارة ترمب مظلومة.. بومبيو "عاتب" على الإعلام الأميركي

في مقابلة خاصة، الأحد، تطرّق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى ملفات كثيرة، أهمها السياسة الخارجية لبلاده في عهد الإدارة الأميركية الحالية، خصوصاً العلاقة مع إيران.

موضوع يهمك دافع الرئيس دونالد ترمب عن صراعاته المتزايدة والمحادثات المثيرة للجدل مع وسائل الإعلام، خلال مقابلة حصرية مع قناة "فوكس... ترمب يكشف عن خطته في التعامل مع الإعلام في حال انتصاره أميركا

فقد أدان بومبيو لـ"فوكس نيوز"، التغطية الإعلامية لإنجازات السياسة الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبرها "خداعا متعمدا للشعب الأميركي"، بحسب تعبيره.

وأكد الوزير الأميركي أن وسائل الإعلام الرئيسية والخاصة في البلاد نادراً ما تركز على ما تقوم به إدارة الرئيس ترمب من إنجازات على مستوى السياسة الخارجية، إلا أنه شدد على أن الشعب الأميركي سوف يرى أن العالم أضحى أكثر أماناً، وأن حياة الأميركيين باتت أفضل بسبب سياسة الرئيس.

شاهدت النتائج بنفسي!

وعند سؤال بومبيو عما إذا كان يعتقد أن وسائل الإعلام تتفهم أهمية استراتيجية السياسة الخارجية للإدارة وإنجازاتها، نوّه بأنه شخصياً شاهد النتائج التي حققتها إدارة ترمب بنفسه.

واستشهد وزير الخارجية الأميركي بالضربة العسكرية التي أدت لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري قاسم سليماني قبل أشهر، وأيضاً التغيير الحاصل في الشرق الأوسط، وكذلك القوة الاقتصادية التي استخدمتها الإدارة الأميركية للتأثير على الحلفاء والشركاء من أجل عزل إيران وحرمانها من مواردها التي تستعملها لدعم الإرهاب.

كما أشاد بومبيو بتصرف الرئيس ترمب حين قرر تعزيزه حلف شمال الأطلسي، كاشفاً أنه إنجاز هام رفضت الصحافة الأميركية مشاركته.

"ترمب أمسك خيوط اللعبة الصحيحة"

ثم تابع بومبيو أن ترمب قد أمسك بخيوط اللعبة بالطريقة الصحيحة، متفادياً مشاكل كثيرة، ما جعل أميركا أكثر ازدهاراً وأمناً وعاد بالفائدة عليها.

إلى ذلك، ختم بومبيو بأن وسائل الإعلام التقليدية في أميركا، كصحيفة واشنطن بوست ونيويورك تايمز وغيرهما، قد قصّرت في نقل الحقيقة، إلا أنه أكد ثقته في أن الشعب الأميركي يرى كل شيء بوضوح، وأنه يملك نفس التفكير في أن إدارة ترمب جعلت حياته أفضل، بحسب تعبيره.