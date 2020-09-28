بين ترمب وبايدن.. مناظرة غير مسبوقة والرئيس يخسر الأولى

سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائب الرئيس السابق جو بايدن وجهاً لوجه للمرة الأولى الثلاثاء في مناظرة منتظرة للغاية يمكن أن تحدد مسار الأسابيع الخمسة المتبقية من الحملة الانتخابية.

وسيتيح الاشتباك لكلا المرشحين فرصة لتأطير الاختيار أمام الناخبين في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، حيث سيطرح كل مرشح قضيته والدفاع عنها أمام الناخبين.

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لكن هذه المناظرة ستعطي أيضًا كلا المرشحين مساحة لارتكاب زلات تحددهما في أذهان الناخبين، ففي انتخابات لا يزال فيها عدد قليل جدًا من الناخبين مترددين، فإن احتمال حدوث (جرح ذاتي - لحظة منسية، أو خط محرج، أو زلة لسان ) يمثل تهديدًا أكبر لترمب أو بايدن من أي شيء قد يقولونه عن كل منهما ضد الآخر.

من جانبه، يقول ميتشل ماكيني، مدير معهد الاتصال السياسي في جامعة ميسوري لصحيفة "ذا هيل"، "المناظرة لا تغير الكثير من الآراء، حيث يأتي معظم الناس إلى المناظرة وهم جاهزون إنهم ينظرون إلى النقاش من أجل التعزيز والتحفيز".

وقال المؤرخون والخبراء إن الهدف الأساسي الذي يجب على ترمب وبايدن تحقيقه ليس الفوز ولكن أن لا تخسر.

ويقول جوزيف تومان خبير الاتصالات السياسية في جامعة ولاية سان فرانسيسكو ، ما تريد القيام به هو أنك تريد الاحتفاظ بقاعدتك، لذلك تحاول ألا تخسر بشكل أساسي "إنك تحاول تجنب الزلة الكبيرة والانحراف".

الرئيس يخسر الأولى دائما

هذا ويرى مراقبون أن التحدي الصعب سيكون بشكل خاص على الرئيس ترمب، بصفته الرئيس الحالي. حيث تاريخيا خاض الرؤساء مناقشات أولى صعبة جدا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنهم اعتادوا أن يكونوا مركز الاهتمام الذي لا جدال فيه في كل غرفة يدخلونها.

ولمدة أربع سنوات، لم يقف ترمب على خشبة المسرح على قدم المساواة مع أي شخص آخر.

وهناك تاريخ طويل من معاناة الرؤساء، لا سيما في مناظراتهم الأولى. فيقول آرون كال، عميد الطلاب ومدير المناظرة في جامعة ميشيغان "إنهم خارج نطاق الممارسة، أنت الرئيس لديك أشخاص يعملون لديك، ومن غير المرجح أن يخبروك بما تريد سماعه حقًا".

ففي عام 2012 ، تعثر الرئيس أوباما بشكل سيئ للغاية في أول مواجهة له مع المرشح الجمهوري ميت رومني لدرجة أنه اعتذر بعد ذلك لموظفيه.

وفي عام 2004 ، تعثر الرئيس جورج دبليو بوش أمام السيناتور آنذاك جون كيري بسبب هجماته العدوانية.

وفي عام 1984، بدا الرئيس رونالد ريغان غير مركز في مناظرته الأولى ضد نائب الرئيس السابق والتر مونديل، وأثار ذلك تساؤلات حول عمر ريغان ولياقته العقلية - أسئلة أعادها بمزاح لا تنسى في مناظرتهم الثانية.

وقال ريغان حينها في المناقشة التالية: "أريدكم أن تعلموا أنني لن أجعل من العمر قضية في هذه الحملة".

بدوره، اعترف أوباما للعاملين أنه لم يكن مستعدًا للمناقشة الأولى ضد رومني، وأدى أداء أقوى في جولته الثانية.

إلى ذلك، قال ترمب إنه يقوم بالقليل من الاستعدادات الرسمية أيضًا، ومن غير المرجح أن يجلس لجلسات يقوم فيها مساعدوه بتوجيه الانتقادات إليه لتساعده على مواجهة هجمات بايدن.

وقال تومان عن ترمب "لدينا شخص لا يتقبل النقد بشكل جيد هذا رجل ذو بشرة رقيقة".

أداء المناظرات ليس مهما

ومع ذلك، فإن أداء المناظرات الصعبة ليس بمثابة ناقوس موت لرئيس أميركا، ربما خسر أوباما وبوش وريغان بعض الناخبين في أول مناظراتهم مع خصومهم، لكن الثلاثة جميعهم فازوا بإعادة انتخابهم - حيث فاز ريغان بـ 49 ولاية من أصل 50 !

وفي حالة ترمب البعيد عن ممارسة الوقوف بجانب منافس سيتحداه مباشرة، فإن بايدن لديه خبرة أكثر حداثة. لقد كافح من أجل التميز في العديد من المناظرات المبكرة خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وتفاجأ بشكل خاص بالنقد الذي تعرض له في طريقه - وعلى الأخص من قبل السيناتور كامالا هاريس، التي أصبحت الآن نائبة له في الانتخابات.

لكن بايدن أصبح أكثر راحة على منصة المناظرة، وهاجم عمدة مدينة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ في آخر مناظرة متعددة للمرشحين الديموقراطيين قبل يوم الثلاثاء الكبير هذا العام، وربما قدم أفضل أداء له في مناظرة فردية ضد السناتور بيرني ساندرز فقط قبل الانتخابات التمهيدية التي أنهت فعليًا فرصة ساندرز في الترشيح.

وفي مناظرات نائب الرئيس في عامي 2008 و2012 ، تصدى بايدن فعليا لانتقادات المرشحين الجمهوريين سارة بالين وبول رايان.

وفي الحقيقة لم يكن رائعًا عندما كان هناك عشرة أشخاص على خشبة المسرح ولم يكن هناك الكثير من التناقض. لكنه قدم أداءً جيدًا أمام بيرني ساندرز، وهو مناظر هائل. لقد كان أداء بايدن في المناظرة ضد سارة بالين في عام 2008 وبول رايان في عام 2012 أعلى من المتوسط."

كما ساعد ترمب بايدن بطريقة ما من خلال وضع توقعات منخفضة لنائب الرئيس السابق. فقد شكك ترمب في قدرة بايدن العقلية على التحمل، وتساءل وكلاؤه عما إذا كان بايدن سيظهر في المناظرة ، على الرغم من أن حملة بايدن لم تفصح أبدًا عن اقتراح عدم مشاركته.

الشخصية الثالثة

وعلى الجانب الآخر ستكون البطاقة الهامة في أي مناظرة فردية هي للرجل الثالث على خشبة المسرح، وهو مضيف قناة Fox News Sunday كريس والاس، الذي وضع بالفعل ستة مواضيع سيركز عليها: وهي سجلات المرشحين الخاصة؛ جائحة الفيروس التاجي، الاقتصاد؛ العرق والعنف في المدن الأميركية، ومقعد المحكمة العليا المفتوح؛ ونزاهة الانتخابات.

ولكن ما سيبقى غير واضح حتى تضاء الأنوار وتدور الكاميرات هو مدى نشاط الدور الذي يريد والاس أن يلعبه، ويعرف الأخير بأنه مشرف جيد ولديه خبرة كبيرة.

والسؤال الرئيسي سيكون إلى أي مدى يريد أن يقود هذه المناظرة؟.