فيديو يفضح تزويرا لصالح إلهان عمر..والرئيس يطالب بتحقيق

هي عملية تزوير واسعة كشفها تقرير أصدره مشروع "فيريتاس" عن نتائج التحقيق في طريقة انتخاب النائبة الديمقراطية إلهان عمر عن طريق اقتراع البريد في مينيسوتا، الولاية المتأرجحة الرئيسية في الانتخابات الأميركية لعام 2020.

موضوع يهمك انتقد الرئيس دونالد ترمب النائبة الديمقراطية من مينيسوتا إلهان عمر خلال تجمع لحملته الانتخابية في الولاية يوم... ترمب يهاجم إلهان عمر ويشكك بنتيجة فوزها عبر البريد أميركا

فقد أظهرت لقطات فيديو التقطها مشروع "فيريتاس" لأحد الناشطين، ليبان محمد، وهو يتفاخر بجمع مئات الأصوات، وكان يقول "الأرقام لا تكذب.. الأرقام لا تكذب.. يمكنك أن ترى سيارتي ممتلئة، كل هذه هنا هي بطاقات اقتراع الغائبين، ألا يمكنك أن ترى؟ انظر إلى كل هذه، إنها لا تُظهر أي شيء، سيارتي ممتلئة، بحسب ما يسمع في الفيديو".

"سر" لكنه مفتوح

ويحوي المقطع أيضاً شهادة من أحد المبلغين عن المخالفات عمر جمال، الذي وصف بطاقات انتخاب النائبة إلهان عمر بأنه "سر مفتوح"، وناقش مخططا مزعوما للنقد مقابل الأصوات نظمه موظفو النائبة إلهان عمر.

وقال جمال: "ستفعل إلهان عمر أي شيء يمكنها القيام به لانتخابها، ولديها مئات الأشخاص في الشوارع يفعلون ذلك".

بدوره، أوضح جيمس أوكيف، المؤسس والرئيس التنفيذي لمشروع فيريتاس، أن تزوير بطاقات الاقتراع حقيقي وقد أصبح عملاً كبيراً.

وأضاف: "إن تحقيقنا في حلقة جمع الأصوات هذه يكشف بوضوح كيف يستغل هؤلاء عديمو الضمير مجتمعات المسنين والمهاجرين، وكيف حولوا صندوق الاقتراع المقدس إلى مكتب لتجارة السلع الأساسية".

كما تابع: "إننا نُظهر للأميركيين ما يجري حقاً في إحدى مدننا العظيمة، هذا ليس قولي، لدينا عملاء يقولون كل شيء بأنفسهم".

عقوبات شديدة بانتظارهم

في السياق أيضاً، أشار جاريد إيدج، كبير المسؤولين القانونيين في مشروع فيريتاس، إلى أن محمد وجامعي بطاقات الاقتراع الآخرين قد يواجهون عقوبات شديدة بسبب انتهاكاتهم المزعومة للقانون.

ترمب يدخل خط الأزمة

إلى ذلك، علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على القصة المتداولة بالقول: "هذا غير قانوني تماما. آمل أن يكون المدعي العام الأميركي في مينيسوتا قد قام بمراجعة جادة لهذا الفعل وغيره من جرائم إلهان عمر العديدة".

وأضاف ترمب: "سوف نفوز بولاية مينيسوتا بسبب إنفاذ القانون".