قرار غلق سفارة واشنطن ببغداد.. سلسلة مطالب وفرصة أخيرة

بعد التحذير الأميركي في وقت سابق هذا الأسبوع للعراق من أن الولايات المتحدة ستغلق سفارتها في بغداد إذا لم تتحرك الحكومة العراقية لوقف هجمات الميليشيات المدعومة من إيران ضد الأميركيين، ذكرت مصادر "العربية" مساء الاثنين أن هناك أنباء عن قرار أميركي وشيك بإغلاق سفارة واشنطن في بغداد.

ووفق المصادر، قدم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مطالب لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتفادي إغلاق السفارة الأميركية ببغداد.

كما منح بومبيو الكاظمي مهلة لتنفيذ مطالب واشنطن قبل إغلاق السفارة.

من جهته، أفاد مراسل "العربية" بأن بومبيو أبلغ الكاظمي انزعاج واشنطن من مواصلة استهداف السفارة الأميركية.

إلى ذلك أضاف المراسل أن واشنطن منحت الكاظمي فرصة أخيرة لردع فصائل تستهدف سفارتها.