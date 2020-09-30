قبل المناظرة بساعات .. رفض طلبات خاصة من ترمب وبايدن

تقدم الرئيس الأميركي المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي جو بايدن بطلبات خاصة قبل المناظرة الأولى.

وطلبت حملة ترمب الانتخابية أن يخضع كل من الرئيس وبايدن لتفتيش الأذن من قبل طرف ثالث للكشف عن الأجهزة الإلكترونية أو أجهزة الإرسال الأخرى التي قد تسمح بالاتصال، وفقا لشبكة "فوكس نيوز".

وأصدر مدير الاتصالات في حملة ترمب، تيم مورتو، بيانًا أشار فيه إلى أن "موظفي بايدن وافقوا قبل أيام على فحص ما قبل المناظرة لسماعات الأذن الإلكترونية، لكنهم تراجعوا اليوم فجأة ورفضوا".

كما ذكر تقرير "فوكس نيوز" أن حملة بايدن تقدمت بطلب للحصول على استراحة مرتين كل 30 دقيقة خلال المناظرة والتي ستستمر لمدة 90 دقيقة من دون الإعلانات. وبحسب ما ورد في التقرير رفضت حملة ترمب هذا الطلب.



وقال مورتو في بيانه: "طلبت حملة بايدن فترات راحة متعددة أثناء المناظرة، وهو ما لا يحتاجه الرئيس ترمب، لذلك رفضنا هذا الطلب".

وأضاف: "مع سنواته الـ 47 كسياسي فاشل في واشنطن، ما مقدار المساعدة التي يريدها بايدن؟".



وأنكرت كيت بيدينجفيلد، نائبة مدير حملة بايدن، أن المرشح الديمقراطي طلب فترات راحة كل 30 دقيقة، كما صرحت بأنه لن يمتثل لطلب فحص سماعة الأذن. وقالت للصحافيين "بالطبع هو لا يرتدي سماعة أذن".

وتابعت: "إذا كنا نلعب تلك اللعبة ، فأنت تعلم أن فريق ترمب طلب من مدير المناظرة عدم ذكر عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال المناظرة".

وفي أغسطس، أخبر ترمب صحيفة Washington Examiner أنه كان يدعو لإخضاعه وبايدن لاختبارات تعاطي المنشطات قبل المناظرة.

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وعلق: "انظر لقد شاهدته ضعيفا في المناظرات مع كل الأشخاص المختلفين. ولكن ضد المرشح بيرني ساندرز كان طبيعيًا. كيف يحدث ذلك".

وشارك بايدن في 11 مناظرة خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي. وذكر ترمب أنه رأى اختلافًا ملحوظًا عندما انخرط بايدن في مناظرة فردية مع السناتور الاشتراكي ساندرز في منتصف مارس مقارنة بالمناظرات الأخرى.

وستُعقد أولى المناظرات الثلاث بين ترمب وبايدن في الساعة 9 مساءً الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، في جامعة كيس ويسترن ريزيرف وكليفلاند كلينك في كليفلاند. وسيديرها مذيع قناة "فوكس نيوز"، كريس والاس.