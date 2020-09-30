ملف كورونا.. حاضر بقوة خلال أول مناظرة بين ترمب وبايدن

هاجم المرشح الديمقراطي جو بايدن بشدة أسلوب تعامل الرئيس الجمهوري دونالد ترمب مع جائحة فيروس كورونا، خلال أول مناظرة حامية بينهما، امتدت حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، قائلا إن ترمب "أصابه الذعر" وتقاعس عن حماية الأميركيين بينما دافع ترمب عن نهجه.

وفي أول مناظرة اتسمت بالفوضوية وشهدت مقاطعات متكررة، قال بايدن إن الرئيس كان مهتما بالاقتصاد وسوق الأسهم أكثر من اهتمامه بمنع تفشي الفيروس.

وقال بايدن عن ترمب، الذي حث الدول على إعادة فتح اقتصاداتها وهون من خطر الوباء: "لقد أصابه الذعر أو نظر إلى سوق الأسهم".

وواصل بايدن هجومه قائلا: "أنت أسوأ رئيس شهدته أميركا على الإطلاق"، وحثه على ترك ملعب الجولف والبدء في العمل. كما شكك بايدن في وعود ترمب بشأن لقاح وشيك لفيروس كورونا.

ودافع ترمب عن أسلوب تعامله مع الوباء الذي أودى بحياة ما يربو على 200 ألف في الولايات المتحدة وأدى إلى خسارة ملايين الأميركيين لوظائفهم.

وقال ترمب: "لقد قمنا بعمل رائع.. لكنني أقول لك يا جو، لم يكن بإمكانك أبدا القيام بالعمل الذي قمنا به".

ومع إدلاء أكثر من مليون أميركي بأصواتهم من خلال التصويت المبكر بالفعل ونفاد الوقت أمام تغيير الآراء أو التأثير على شريحة صغيرة من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم، فإن المناظرة بين المرشحين للبيت الأبيض تنطوي على مخاطر كبيرة قبل خمسة أسابيع من انتخابات الثالث من نوفمبر.

موضوع يهمك انتهت، صباح الأربعاء، المناظرة الأولى بين الرئيس الأميركي المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي جو... اشتباك عنيف وتلاسن حاد في المناظرة الأولى بين ترمب وبايدن أميركا

ولم يتصافح المرشحان في بداية المناظرة التزاما بقواعد التباعد الاجتماعي خلال جائحة فيروس كورونا.

وحضر المناظرة التي استغرقت 90 دقيقة جمهور محدود ملتزم بالتباعد الاجتماعي بسبب الجائحة. وجرت المناظرة في جامعة كيس ويسترن ريزيرف في كليفلاند وأدارها المذيع كريس والاس من قناة "فوكس نيوز" Fox News. وهذه هي المناظرة الأولى من ثلاث مناظرات من المقرر إجراؤها.

وقال منظمون إن الحضور حوالي 80 شخصا، بمن فيهم أفراد عائلتي المرشحين وضيوفهما وموظفو الحملتين والمضيفون ومسؤولو الصحة والأمن والصحفيون.