واشنطن: لن نتردد في التحرك لحماية جنودنا في العراق

قال مساعد وزير الخارجية الأميركي، ديفيد شينكر، اليوم الخميس، إن واشنطن لن تتهاون مع هجمات الميليشيات الموالية لإيران في العراق.

موضوع يهمك قالت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إن كل الأميركيين المعروفين لديها ممن دعموا تنظيم داعش، وكانوا رهن احتجاز قوات كردية... أميركا تعلن عودة جميع الدواعش الأميركيين.. وهذا عددهم أميركا

وأضاف أن بلاده لن تتردد في التحرك لحماية الجنود الأميركيين في العراق، موضحاً أن الميليشيات المدعومة من إيران بالعراق مشكلة كبرى.

عون سيضع أسماء وفد التفاوض

وعن ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، قال شينكر إن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، هو مسؤول ملف التفاوض مع إسرائيل حول ترسيم الحدود، لافتا إلى أن مكتب الرئيس ميشال عون سيضع أسماء وفد التفاوض.

وأوضح شينكر أن هذا الاتفاق لا علاقة له بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدا أن التفاوض على ترسيم الحدود خطوة إيجابية.

"لا نتعامل مع حزب الله"

وشدد على أن واشنطن لا تتعامل مع حزب الله، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق استغرق 3 سنوات بسبب حساسية الأطراف.

وقال المسؤول الأميركي إن لبنان يمر بأزمة اقتصادية، مضيفا أن هذا الاتفاق قد يساعد في تحسين الوضع وخلق موارد جديدة.

وأضاف أن لبنان وإسرائيل طلبا من الإدارة الأميركية تسهيل التفاوض ولعب دور الوسيط، موضحا أن الأمم المتحدة تلعب دور المضيف لهذا الاتفاق وستشرف علي التحضيرات.

التحقيق مستمر بتفجير المرفأ

وفي رد على سؤال إذا كان بري أو حزبه معفيان من العقوبات الأميركية بعد الاتفاق، أجاب شينكر "نحن في العادة لا نتحدث عن أي عقوبات مستقبلية قبل حدوثها".

وطالب بحكومة في لبنان تستجيب لمطالب الشعب ومحاربة الفساد، لافتاً إلى أن أف بي آي لا يزال يحقق في تفجير مرفأ بيروت.