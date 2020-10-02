هل التقت مستشارة ترمب المصابة بيلوسي؟

طرح ثبوت إصابة مساعدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هوب هيكس، بفيروس كورونا، العديد من الأسئلة حول شريحة الأشخاص الذين خالطتهم.

فقد رافقت المستشارة الثلاثينية ترمب خلال رحلته على الطائرة الرئاسية، الثلاثاء الماضي، لحضور المناظرة الأولى بينه وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن.

موضوع يهمك في أول تصريح لها بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا، أكدت ميلانيا ترمب أنها بخير، وأنها ستخضع للحجر الصحي.وقالت في تغريدة... بعد إعلان إصابتها.. هذه أول تغريدة لميلانيا ترمب أميركا

كما أنها التقت على ما يبدو "عدوة ترمب الأولى" وخصمه السياسي اللدود، رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي خلال الأيام الماضية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية الجمعة. إلا أنها التقت بيلوسي قبل ثبوت إصابتها بالفيروس التاجي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وفي انتظار اتضاح الرؤية، لم يصدر أي بيان بعد عن بيلوسي أو مكتبها.

"سنتجاوز الأمر معاً"

وكان الرئيس الأميركي أعلن في وقت سابق اليوم، إصابته وزوجته ميلانيا بالفيروس، بعد أن ثبت إصابة هوب التي رافقته خلال رحلته إلى مينيسوتا.

كما قال في تغريدة على تويتر، إن التحاليل أثبتت إصابته وميلانيا بكوفيد 19، مضيفاً "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور. وسنتجاوز ذلك معا".

يذكر أن نتائج الفحص أتت بعد ثبوت إصابة مساعدة ترمب التي يثق بها جداً.

ولاحقاً، أصدر البيت الأبيض جدولا زمنيا جديدا لأنشطة ترمب لم يتضمن زيارته المقررة لفلوريدا.

يأتي هذا التطور في وقت يسعى فيه الرئيس الجمهوري إلى عقد تجمعات منتظمة في جميع أنحاء البلاد لإثارة الحماس لترشيحه ضد منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقد عقد ترمب، الذي يخضع للفحص بانتظام من الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، بالفعل خلال الأسابيع الأخيرة، تجمعات مع آلاف الأشخاص قبل انتخابات الثالث من نوفمبر، على الرغم من تحذيرات المتخصصين في الصحة العامة من الحشود، وحضور لقاءات مع أعداد كبيرة.