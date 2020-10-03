طائرة وسيارة.. الوباء يطال مدير حملة الرئيس

بعد إعلان إصابة الرئيس، تسارعت الأنباء من الولايات المتحدة حول إصابة شخصيات أخرى ذات مناصب سياسية رفيعة بالمرض.

موضوع يهمك أعلن طبيب البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتلقى علاجاً تجريبياً ضد كوفيد-19 هو عبارة عن أجسام مضادة... طبيب ترمب: الرئيس متعب لكن معنوياته جيدة أميركا

وآخر من طالهم كورونا، هو بيل ستيبين مدير حملة ترمب الانتخابية، وذلك بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية، السبت.

فقد جاء تشخيص المسؤول بنفس اليوم الذي ثبتت فيه إصابة الرئيس ترمب والسيدة الأولى والعديد من الأشخاص، الذين كانوا حولهما هذا الأسبوع.

يواصل العمل من المنزل

وقالت الحملة إن ستيبين البالغ من العمر 42 عاماً، بدأ يعاني من أعراض خفيفة تشبه أعراض الإنفلونزا، وقد دخل في الحجر الصحي، ومن المتوقع أن يواصل العمل من المنزل.

ومن المقرر أن يشرف نائب مدير الحملة، جاستن كلارك على مقر فريق ترمب في أرلينغتون بولاية فرجينيا، بينما يعمل ستيبين عن بُعد، على الرغم من أن المستشارين أكدوا أنه سيحتفظ بالسيطرة على الحملة.

طائرة وسيارة مع مصابين

وكان مدير حملة الرئيس قد استقل طائرة الرئاسة مع ترمب ومجموعة من مساعديه الآخرين في المناظرة الرئاسية التي حدثت الثلاثاء الماضي.

كما رصدت الكاميرات المصاب الجديد، وهو يركب سيارة مع مستشارة البيت الأبيض، هوب هيكس، التي ثبتت إصابتها كذلك الجمعة.