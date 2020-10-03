ماذا يحدث لو رغب الرئيس براحة من العمل أثناء العلاج؟

بعدما أكد مسؤول بالبيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم ينقل السلطة إلى نائبه مايك بنس، وسيباشر مهامه من المستشفى العسكري، دار سؤال بالأوساط عمّا يمكن أن يحدث لو قرر الرئيس أخذ قسط من الراحة أثناء فترة علاجه من فيروس كورونا المستجد ولم يكمل مهامه؟

موضوع يهمك أعلن طبيب البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتلقى علاجاً تجريبياً ضد كوفيد-19 هو عبارة عن أجسام مضادة... طبيب ترمب: الرئيس متعب لكن معنوياته جيدة أميركا

فكانت الإجابة، أنه وعلى غرار ما حصل مع رئيسين أميركيين سابقا، يمكن أن يتخلى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مؤقتا عن سلطاته لنائبه مايك بنس، لو لم يرغب بالعمل أثناء فترة العلاج، وهو أمر ينظمه التعديل الخامس والعشرون من الدستور.

فقد جرت المصادقة على هذا التعديل عام 1967، عقب اغتيال الرئيس جون كينيدي، ويفصّل في 4 فقرات تدابير نقل السلطات التنفيذية في حالة الاستقالة، أو الوفاة، أو العزل، أو العجز المؤقت لساكن البيت الأبيض.

وقد ينطبق الأمر على الرئيس ترمب لو رغب بالراحة.

ووفق الفقرة الثالثة من التعديل، يجب على الرئيس أن ينقل إلى الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري شاك غراسلي، ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي إعلاناً خطياً بهذا الأمر ليتولى نائب الرئيس القيام بمهام الرئيس حتى إعلان آخر يفيد بأن الأمور عادت إلى ما كانت عليه.

استعملت في السابق

واستعمل رونالد ريغان هذه الفقرة عام 1985، كما استعملها جورج بوش الابن عامي 2002 و2007. وخضع الرئيسان حينها إلى عمليات بتخدير كامل.

وعقب محاولة الاغتيال التي تعرض لها عام 1981، أصيب ريغان بجراح بالغة، وقد جهز حينها رسالة بناء على التعديل الخامس والعشرين من الدستور، لكنه لم يرسلها إلى الكونغرس.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان انتقل بعد التشاور مع مختصين من جامعة جونز هوبكنز، وبغرض مزيد من المراقبة، إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري بضاحية واشنطن على متن طائرة هليكوبتر مساء الجمعة للعلاج من فيروس كورونا.

وطمأن ترمب العالم عن صحته بكلمات قليلة عبر تويتر قائلاً: "أنا بحال جيدة.. أشكر الجميع.. مع الحب".

نقل الفعاليات

يذكر أن حملة ترمب الانتخابية كانت أوضحت في وقت سابق الجمعة، أن جميع فعالياتها التي أُعلنت سابقاً والتي كانت تشمل الرئيس، ستُنقل إلى الواقع الافتراضي أو تؤجل بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وأفادت الحملة في بيان أيضاً أنه تم تأجيل الفعاليات التي أعلنت سابقاً بمشاركة أعضاء من أسرة ترمب، بينما يتم النظر في الباقي على أساس كل حالة على حدة.

إلى ذلك، يعتزم مايك بنس نائب الرئيس، الذي أكد الفحص خلوه من كورونا، استئناف فعاليات حملة ترمب المقررة، وفق البيان.