ترمب يغرد من مركز "والتر ريد" شاكرا المتجمعين خارجه للاطمئنان عليه

غرد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الأحد، من داخل مركز "والتر ريد"، شاكراً المتجمعين خارجه للاطمئنان عليه.

Thank you so much! https://t.co/UL6P5lRjZI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 4, 2020

وكان الرئيس ترمب، الذي يخضع للعلاج في مركز وولتر ريد الطبي العسكري في بيثيسدا بضاحية واشنطن، أعلن أنه يشعر "بتحسن كبير"، واعداً بـ"العودة قريباً".

وقال ترمب في مقطع فيديو نشر على "تويتر" مساء السبت: ""جئت إلى هنا. لم أكن على ما يرام"، مضيفاً: "أشعر بتحسن كبير الآن، نحن نعمل بجد كي أشفى تماماً. أعتقد أنني سأعود قريباً وأتطلع إلى إنهاء الحملة الانتخابية بالطريقة التي بدأتها بها".

وكانت إيفانكا، ابنة ترمب قد نشرت في وقت سابق الأحد، على حسابها في "تويتر"، صورة لوالدها وهو يجلس في المستشفى ويقوم بتفقد ملفات كثيرة على مكتبه.

وعلقت على الصورة بالقول "لا شيء يمكن أن يمنعه من العمل من أجل الشعب الأميركي. لا يلين!"

وفي بيان صدر مساء السبت، قال طبيب الرئيس في البيت الأبيض إن ترمب يواصل القيام بعمل جيد، بعد أن أحرز تقدمًا كبيرًا منذ التشخيص. وأضاف البيان أن ترمب هذا المساء أكمل جرعته الثانية من عقار "ريمديسيفير" دون مضاعفات. ولايزال خاليًا من الحمى ولم يحتج لأي أوكسجين حيث يتراوح بمستوى الأوكسجين لديه بين 96 و98% طوال اليوم.

موضوع يهمك نشرت إيفانكا، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، على حسابها في "تويتر"، صورة لوالدها وهو يجلس في المستشفى ويقوم... شاهد صورة لترمب من داخل المستشفى نشرتها إيفانكا سوشيال ميديا

وأمضى معظم فترة ما بعد الظهر في إدارة الأعمال ويتنقل في الجناح الطبي دون صعوبة.

وعلى الرغم من عدم خروج ترمب من مرحلة الخطر إلا أن الفريق لا يزال "متفائلاً بحذر". وتتمثل خطة الغد في مواصلة المراقبة بين جرعات العقار، ومراقبة حالته السريرية عن كثب مع دعم كامل للقيام بواجباته الرئاسية، وفقا لبيان الطبيب.