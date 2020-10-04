رئيس بلدية نيويورك يريد إغلاق 9 أحياء لوقف انتشار كورونا 

أعلن رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، الأحد، أن المدينة مستعدة لإعادة إغلاق المدارس والمتاجر غير الأساسية في تسعة أحياء في بروكلين وكوينز، حيث سجل ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ أسبوعين.

وقال رئيس البلدية الديمقراطي إنه يريد إعادة عزل هذه الأحياء، اعتباراً من الأربعاء، وينتظر موافقة حاكم نيويورك، أندرو كومو.

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في حال موافقة كومو، فستكون المرة الأولى التي تضطر فيها أكبر مدن الولايات المتحدة للعودة إلى الإغلاق، بعدما اعتبرت نموذجاً في التعامل مع هذه الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19 الذي تسبب بوفاة حوالي 24 ألف شخص فيها.