عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم أميركا

رئيس بلدية نيويورك يريد إغلاق 9 أحياء لوقف انتشار كورونا 

المصدر: نيويورك – فرانس برس
أرشيفية
رابط مختصر

أعلن رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، الأحد، أن المدينة مستعدة لإعادة إغلاق المدارس والمتاجر غير الأساسية في تسعة أحياء في بروكلين وكوينز، حيث سجل ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ أسبوعين.

وقال رئيس البلدية الديمقراطي إنه يريد إعادة عزل هذه الأحياء، اعتباراً من الأربعاء، وينتظر موافقة حاكم نيويورك، أندرو كومو.

موضوع يهمك
?
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، في...

سفير السعودية لدى اليمن يبحث الأزمة مع المبعوث الأممي سفير السعودية لدى اليمن يبحث الأزمة مع المبعوث الأممي السعودية

في حال موافقة كومو، فستكون المرة الأولى التي تضطر فيها أكبر مدن الولايات المتحدة للعودة إلى الإغلاق، بعدما اعتبرت نموذجاً في التعامل مع هذه الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19 الذي تسبب بوفاة حوالي 24 ألف شخص فيها.

كلمات دالّة

#كورونا, #نيويورك
إقرأ أيضاً الفريق الطبي لترمب متفائل بحذر.. "لم يخرج بعد من مرحلة الخطر" الفريق الطبي لترمب متفائل بحذر.. "لم يخرج بعد من مرحلة الخطر" 13:16 GMT
إقرأ أيضاً طبيب ترمب: الرئيس يتحسن ويستجيب للعلاج طبيب ترمب: الرئيس يتحسن ويستجيب للعلاج 16:38 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر