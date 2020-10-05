بايدن يتقدم على ترمب بعشر نقاط.. والسبب كورونا

أظهر استطلاع للرأي لرويترز-إبسوس نُشرت نتائجه يوم الأحد تقدم المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن بأكبر فارق في السباق الرئاسي خلال شهر بعد الإعلان عن إصابة الرئيس دونالد ترمب بفيروس كورونا مشيرا إلى أن معظم الأميركيين يرون أن ترمب كان بمقدوره تفادي انتشار الوباء لو تعامل معه بجدية أكبر.

وأشار الاستطلاع الذي أجري على مستوى البلاد يومي الثاني والثالث من أكتوبر تشرين الأول إلى ضعف التأييد لترمب خارج قاعدة مؤيديه الأساسية الذين تجمع بعضهم أمام مستشفى والتر ريد العسكري حيث يعالج الرئيس.

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ورفض ترمب مرارا التسليم بوطأة الوباء ووصفه بأنه سيختفي من تلقاء ذاته كما وبخ بايدن على وضعه كمامة حتى رغم إصابة الملايين بالفيروس وتسببه في وقف الأنشطة التجارية والمدارس.

وأوضح الاستطلاع أن 51 بالمئة من المشاركين يؤيدون بايدن مقابل 41 قالوا إنهم سيصوتون لصالح ترمب. وأوضح أربعة بالمئة من المشاركين أنهم سيختارون مرشحا ثالثا بينما لم يحسم أربعة بالمئة اختياراتهم.

ومع بقاء نحو شهر على الانتخابات يحافظ بايدن على تقدم مبكر في التصويت الشعبي، لكن الانتصار يحتاج لتفوق المرشح في عدد كاف من الولايات للفوز بأصوات المجمع الانتخابي. وتظهر استطلاعات الرأي داخل الولايات أن ترمب يحظى بشعبية مساوية تقريبا لبايدن في الولايات غير المحسومة.