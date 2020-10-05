بايدن: مستعد لمناظرة ترمب إذا قال الخبراء إن ذلك آمن

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، جو بايدن، اليوم الاثنين، إنه مستعد للمشاركة في المناظرة المقررة الأسبوع المقبل مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إذ قال خبراء الصحة إن ذلك سيكون آمناً.

ويدرس الفريق الطبي لترمب ما إذا كان بإمكانه أن يغادر المستشفى في وقت لاحق اليوم الاثنين بعد أن ثبتت في الأسبوع الماضي إصابته بمرض كوفيد-19.

نقلت فوكس نيوز عن بيان لمارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض، قوله اليوم الاثنين إن صحة الرئيس الأميركي دونالد ترمب واصلت التحسن الليلة الماضية، وإن البيت الأبيض متفائل بأنه سيغادر المستشفى في وقت لاحق اليوم.

وأضاف ميدوز أنه تحدث مع ترمب صباح اليوم، وأن الرئيس سيجتمع لاحقا مع فريقه الطبي لتقييم حالته، حسبما أفادت فوكس نيوز.

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وألقى الرئيس الأميركي التحية على أنصاره خارج المستشفى الذي يعالج فيه من كوفيد-19، مساء الأحد، بعدما غادره لفترة وجيزة في جولة داخل مركبة. وقال على "تويتر" إنها "زيارة مفاجئة".

وشوهد ترمب في الموكب واضعا كمامة داكنة وهو يحيي أنصاره، قبل أن يعود إلى مستشفى "والتر ريد" لمتابعة العلاج.