ترمب يعد منتخبيه: "العام القادم الأفضل على الإطلاق"

“I’m voting for Donald Trump. My father is a Union Worker and his 401K has tripled under President Trump.” USA Voter. @foxandfriends Thank you, and remember that the Stock Market is getting ready to break its all time high. NEXT YEAR WILL BE THE BEST EVER. VOTE, VOTE, VOTE!!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

حث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، من خلال حسابه على "تويتر"، الناخبين الأميركيين على التصويت في الانتخابات المقبلة.

وغرّد ترمب، من داخل مستشفى "والتر ريد" في واشنطن، واعداً منتخبيه بطفرة في البورصات الأميركية، وبأن العام القادم سيكون الأفضل على الإطلاق، مضيفاً "صوتوا، صوتوا، صوتوا!!!!"

IF YOU WANT A MASSIVE TAX INCREASE, THE BIGGEST IN THE HISTORY OF OUR COUNTRY (AND ONE THAT WILL SHUT OUR ECONOMY AND JOBS DOWN), VOTE DEMOCRAT!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

وقال في تغريدة أخرى: "إذا أردت أن تشهد زيادة هائلة في الضرائب، أكبر زيادة في تاريخ البلاد، وكذلك إغلاق للاقتصاد والوظائف، فعليك بالتصويت للديمقراطيين!!!"

وألقى الرئيس الأميركي التحية على أنصاره خارج المستشفى التي يعالج فيها من كوفيد-19، مساء الأحد، بعدما غادرها لفترة وجيزة في جولة داخل موكبه قال على "تويتر" إنها "زيارة مفاجئة".

وشوهد ترمب في الموكب واضعا كمامة داكنة وهو يحيي أنصاره، قبل أن يعود إلى مستشفى "والتر ريد" لمتابعة العلاج.

وكان ترمب قد نشر قبيل الجولة تسجيل فيديو على "تويتر" قال فيه "سنقوم بزيارة مفاجئة لبعض الوطنيين العظماء في شوارعنا".

وقال ترمب إنه "تعلّم الكثير عن كوفيد-19" في صراعه مع الفيروس في المستشفى.

وبعد ليلتين في المستشفى، قال أطباء الرئيس الأميركي الأحد إن ترمب قد يتمكن من العودة إلى البيت الأبيض الاثنين إذا استمرت حالته في التحسن، لكن طبيبه الشخصي ترك أسئلة عدة بلا إجابة بما فيها المضاعفات المحتملة.