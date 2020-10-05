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ترمب يعد منتخبيه: "العام القادم الأفضل على الإطلاق"

المصدر: العربية.نت
صورة للرئيس ترمب من داخل المستشفى
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حث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، من خلال حسابه على "تويتر"، الناخبين الأميركيين على التصويت في الانتخابات المقبلة.

وغرّد ترمب، من داخل مستشفى "والتر ريد" في واشنطن، واعداً منتخبيه بطفرة في البورصات الأميركية، وبأن العام القادم سيكون الأفضل على الإطلاق، مضيفاً "صوتوا، صوتوا، صوتوا!!!!"

وقال في تغريدة أخرى: "إذا أردت أن تشهد زيادة هائلة في الضرائب، أكبر زيادة في تاريخ البلاد، وكذلك إغلاق للاقتصاد والوظائف، فعليك بالتصويت للديمقراطيين!!!"

وألقى الرئيس الأميركي التحية على أنصاره خارج المستشفى التي يعالج فيها من كوفيد-19، مساء الأحد، بعدما غادرها لفترة وجيزة في جولة داخل موكبه قال على "تويتر" إنها "زيارة مفاجئة".

وشوهد ترمب في الموكب واضعا كمامة داكنة وهو يحيي أنصاره، قبل أن يعود إلى مستشفى "والتر ريد" لمتابعة العلاج.

وكان ترمب قد نشر قبيل الجولة تسجيل فيديو على "تويتر" قال فيه "سنقوم بزيارة مفاجئة لبعض الوطنيين العظماء في شوارعنا".

وقال ترمب إنه "تعلّم الكثير عن كوفيد-19" في صراعه مع الفيروس في المستشفى.

وبعد ليلتين في المستشفى، قال أطباء الرئيس الأميركي الأحد إن ترمب قد يتمكن من العودة إلى البيت الأبيض الاثنين إذا استمرت حالته في التحسن، لكن طبيبه الشخصي ترك أسئلة عدة بلا إجابة بما فيها المضاعفات المحتملة.

كلمات دالّة

#إصابة ترمب بكورونا, #دونالد ترمب, #الانتخابات الأميركية, #ترمب
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