نتيجة اختبار كورونا للمرشح الديمقراطي بايدن سلبية

جاءت نتيجة اختبار كورونا للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن سلبية، في وقت يعالج الرئيس دونالد ترمب في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت حملة بايدن أن اختباراته جاءت سلبية لفيروس كورونا يوم الأحد، وهي المرة الثانية التي يتم فيها اخضاعه للاختبار خلال ثلاثة أيام.

وسارعت حملة نائب الرئيس السابق لإجراء اختبار له ولزوجته صباح الجمعة بعد أن ثبتت إصابة ترمب والسيدة الأولى ميلانيا ترمب بالفيروس. وحضر الأربعة مناظرة يوم الثلاثاء في كليفلاند، علما أن ترمب وبايدن بقيا على مسافة بعيدة، لم يرتد أي منهما كمامات.

مواجهة كورونا

وخلال المناظرة، دار نقاش حول قضية فيروس كورونا، وقال بايدن إن "ترمب لم تكن لديه خطة في مواجهة كورونا"، متهما الرئيس الأميركي "بتجاهل الأزمة وممارسة لعبة الغولف"..

ومن جانبه، أكد ترمب أن "العديد من الدول لم تعلن صراحة عن وفياتها من جراء الفيروس مثل أميركا".

وأضاف ترمب أنه وفر "كافة التجهيزات الطبية لمواجهة كورونا، وأن أعداد الوفيات تراجعت".

وشكك بايدن، في حديث ترمب عن قرب التوصل إلى لقاح، مؤكدا أنه لن يمكن تحقيق هذا الأمر قبل منتصف العام القادم.