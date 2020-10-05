كبير موظفي البيت الأبيض: متفائلون بمغادرة ترمب المستشفى اليوم

نقلت فوكس نيوز عن بيان لمارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض، قوله اليوم الاثنين إن صحة الرئيس الأميركي دونالد ترمب واصلت التحسن الليلة الماضية، وإن البيت الأبيض متفائل بأنه سيغادر المستشفى في وقت لاحق اليوم.

وأضاف ميدوز أنه تحدث مع ترمب صباح اليوم، وأن الرئيس سيجتمع لاحقا مع فريقه الطبي لتقييم حالته، حسبما أفادت فوكس نيوز.

وألقى الرئيس الأميركي التحية على أنصاره خارج المستشفى الذي يعالج فيه من كوفيد-19، مساء الأحد، بعدما غادره لفترة وجيزة في جولة داخل مركبة. وقال على "تويتر" إنها "زيارة مفاجئة".

وشوهد ترمب في الموكب واضعا كمامة داكنة وهو يحيي أنصاره، قبل أن يعود إلى مستشفى "والتر ريد" لمتابعة العلاج.

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وكان ترمب قد نشر قبيل الجولة تسجيل فيديو على "تويتر"، قال فيه "سنقوم بزيارة مفاجئة لبعض الوطنيين العظماء في شوارعنا".

وقال ترمب إنه "تعلّم الكثير عن كوفيد-19" في صراعه مع الفيروس في المستشفى.

وبعد ليلتين في المستشفى، قال أطباء الرئيس الأميركي، الأحد، إن ترمب قد يتمكن من العودة إلى البيت الأبيض، الاثنين، إذا استمرت حالته في التحسن، لكن طبيبه الشخصي ترك أسئلة عدة بلا إجابة بما فيها المضاعفات المحتملة.