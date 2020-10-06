ترمب يستعيد نشاطه.. كلام عن كورونا من البيت الأبيض

بعد ساعات من إعلان خروجه من المستشفى وعودته إلى البيت الأبيض، غرّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر تويتر عن مواضيع عدة، أهمها فيروس كورونا المستجد، وقضية الإجهاض في البلاد، وعن منافسه الديمقراطي جو بايدن.

موضوع يهمك اغتنم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية، جو بايدن، مشهد منافسه دونالد ترمب، يزيل الكمامة من على شرفة البيت... بايدن يغتنم الفرصة.. ويلمح "هل تعلم ترمب الدرس؟!" أميركا

فقد كتب ترمب أن موسم الأنفلونزا قادم، ونوّه إلى أن كثير من الناس في كل عام يصابون بالأنفلونزا، فيما يقتل الفيروس آخرين كثر ولربما يصل عددهم إلى أكثر من 100000 شخص، وذلك على الرغم من وجود اللقاح.

ثم تساءل الرئيس أنه وأمام هذه الحقيقة، لا تغلق بل تبقى مفتوحة، وأرجع السبب إلى أن الناس أجمعين قد تعلمو كيف يتعاملون مع الأنفلونزا تماماً، وهو ما على العالم فعله مع كورونا.

كما أكد ترمب أن كورونا يكون عند بعض الناس أخف بكثير من الأنفلونزا العادية، ولذلك علينا التعايش معه، بحسب تعبيره.

ترمب: بايدن يؤيد الإجهاض

من جهة أخرى، أشاد الرئيس بلغة ساخرة بمنافسه الديمقراطي جو بايدن وقال إنه نجح "نجاحاً باهراً".

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

وكتب ترمب، أن بايدن قد اتخذ موقفاً أكثر ليبرالية في قضية "رو ضد وايد" من موقف "إليزابيث وارين"، مؤكداً أن الديقراطيين يحاولون اليوم تغيير مواقفهم قبل انتهاء الانتخابات.

كما شدد الرئيس على أن منافسه والديمقراطيون من وراءه أظهروا تأييدهم التام للإجهاض المتأخر حتى لو كان عند الولادة، كاشفاً أن المرشح الديمقراطي أيد كلام حاكم ولاية فرجينيا عن الأمر بوضوح وعلى الملأ.

"لا تخافوا الفيروس".. نصيحة من الرئيس

يذكر أن ترمب وبعد 4 أيام قضاها في مستشفى والتر ريد العسكري، للعلاج من مرض كوفيد-19 الذي لم يُشفَ منه بعد، عاد أدراجه الثلاثاء، إلى البيت الأبيض .

وفور عودته، وجه دعوة لمواطنيه "للخروج" لكن مع "توخّي الحذر"، عبر رسالة مصورة، بثها على حسابه على تويتر، وذلك على الرّغم من وفاة أكثر من 210 آلاف أميركي بالوباء. وقال "لا تخافوا منه، ستهزمونه"، مضيفاً "لا تدعوه يسيطر على حياتكم، اخرجوا، توخّوا الحذر".

Biden and Democrats just clarified the fact that they are fully in favor of (very) LATE TERM ABORTION, right up until the time of birth, and beyond - which would be execution. Biden even endorsed the Governor of Virginia, who stated this clearly for all to hear. GET OUT & VOTE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

وفي ما خصّ إصابته شخصياً بالفيروس التي استدعت نقله إلى المستشفى في ضاحية واشنطن حيث مكث أربعة أيام لفت الرئيس الساعي للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقرّرة بعد أقلّ من شهر إلى أنّه ربّما اكتسب "مناعة" ضدّ الفيروس. وأشار إلى أنه الآن أفضل وربّما يكون منيعاً".

إلى ذلك، قال "عندما أصبت بالفيروس كنت على خط المواجهة الأول، لقد توليت القيادة، بصفتي قائدكم كان لزاماً علي أن أفعل ذلك، كنت أعلم أن هناك خطراً، وأنّ هناك مخاطرة، لكن لا بأس بهذا".

كما أقرّ الرئيس الجمهوري بأنّه لم يكن يشعر سابقا أنه على ما يرام، لكنه قبل يومين شعر بتحسن، قائلاً "لقد شعرت بأنني ممتاز، وأفضل مما كنت عليه قبل عشرين عاماً". وتابع رسالته التطمينية إلى مواطنيه قائلاً لهم "لدينا أفضل الأدوية في العالم، كلّ شيء يسير بسرعة، كلّها (الأدوية) بصدد المصادقة عليها، واللقاحات آتية بين لحظة وأخرى".

والتقط الرئيس الأميركي العدوى على ما يبدو من مستشارته هوب هيكس، التي رافقته الثلاثاء والأربعاء الماضي على متن الطائرة، في رحلته إلى كليفلاند لحضور المناظرة الرئاسية الأولى، ولحضور تجمع انتخابي في مينيسوتا.

وقبل يومين، أفاد أطباؤه بأنه قد يتمكن من العودة إلى البيت الأبيض إذا استمرت حالته في التحسن.