كورونا يتسلل للبيت الأبيض مجدداً.. إصابة مستشار ترمب

في أحدث إصابة بفيروس كورونا بين الأفراد المقربين من الرئيس دونالد ترمب منذ إعلان الرئيس إصابته بكوفيد-19 الأسبوع الماضي، أفادت مراسلة "العربية"، الأربعاء، بأن المستشار بالبيت الأبيض ستيفن ميلر أصيب بالوباء.

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وأبلغ ميلر وكالة "رويترز". بأنه كان يعمل عن بعد ويعزل نفسه منذ خمسة أيام وأن نتائج فحوصه جاءت إيجابية الثلاثاء.

وكانت كاتي زوجة ميلر، وهي متحدثة باسم مايك بنس نائب الرئيس، قد أصيبت بالفيروس في مايو أيار.

والإثنين، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كيلي ماكيناني، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكتبت على تويتر "بعد خضوعي لفحوص يومية منذ الخميس أظهرت عدم إصابتي بكوفيد-19، تبين الاثنين أنني مصابة بكوفيد-19 من دون أن أشعر بأعراض"، موضحة إنها التزمت الحجر الصحي.

إلى ذلك، عاد الرئيس الأميركي أدراجه، الثلاثاء، إلى البيت الأبيض بعد 4 أيام قضاها في مستشفى والتر ريد العسكري، للعلاج من مرض كوفيد-19 الذي لم يُشفَ منه بعد.

والتقط الرئيس الأميركي العدوى على ما يبدو من مستشارته هوب هيكس، التي رافقته الثلاثاء والأربعاء الماضي على متن الطائرة، في رحلته إلى كليفلاند لحضور المناظرة الرئاسية الأولى، ولحضور تجمع انتخابي في مينيسوتا.

ويدور جدل حول التدابير الاحتياطية أو عدم اتخاذ احتياطات في البيت الأبيض في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.