اتهام 6 أشخاص بالتآمر لخطف حاكمة ولاية ميشيغان الأميركية 

تآمر 6 أشخاص لمحاولة اختطاف حاكمة ولاية ميشيغان الديمقراطية، غريتشن ويتمير، من منزل العطلة الخاص بها، وفقًا لشكوى جنائية تم الكشف عنها، الخميس، في محكمة فيدرالية.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في مذكرة المحكمة، إن 4 من الرجال الستة كانوا يعتزمون الاجتماع، الأربعاء، "لدفع ثمن متفجرات وتبادل المعدات التكتيكية".

ونقل مكتب التحقيقات الفيدرالي عن أحد المتهمين قوله، إن ويتمير "ليس لديها ضوابط وتوازنات على الإطلاق. لديها قوة لا يمكن السيطرة عليها الآن. كل الأشياء الجيدة يجب أن تنتهي".

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وحددت السلطات مؤتمرا صحافيا، بعد ظهر الخميس، للحديث عن القضية.

وتنص الشكوى الجنائية على أن المؤامرة المزعومة تخص ويتمير ومنزلها الثاني في شمال ميشيغان.

وتم الثناء على ويتمير، ولكن أيضًا انتقدت بشدة لاستجابة الولاية لفيروس كورونا. ووضعت ويتمير قيودًا كبيرة على الحركة الشخصية في جميع أنحاء الولاية وعلى الاقتصاد.