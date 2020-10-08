الصين تقطع البث بشكل مفاجئ عن مناظرة بنس وهاريس

فرضت الصين رقابة على انتقادات نائب الرئيس، مايك بنس، للبلاد، وذلك خلال مناظرة نائب الرئيس مع منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس، صباح الخميس.

وكتب ناثان فاندركليب، المراسل في بكين لصحيفة "غلوب آند ميل"، على "تويتر" أنه عندما تحدث بنس بشكل سلبي عن النظام الشيوعي في الصين، انقطعت الإشارة وظهرت الرسالة "لا توجد إشارة - يُرجى الانتظار"، بأشرطة متعددة الألوان.

وأضاف: "عادت الإشارة عندما بدأت [كامالا] هاريس الحديث مرة أخرى".

موضوع يهمك أكد نائب الرئيس الأميركي الجمهوري، مايك بنس، الخميس، خلال مناظرته مع منافسته السيناتور، كامالا هاريس، في يوتا، أنه سيفوز... في المناظرة مع هاريس.. بنس: سنفوز أنا وترمب بالانتخابات أميركا

وقال بنس، خلال المناظرة: "لم تكن الصين ومنظمة الصحة العالمية صريحتين مع الشعب الأميركي"، في إشارة إلى بدء تفشي فيروس كورونا.

وتابع: "لم يسمحوا لموظفينا بدخول الصين للحصول على معلومات حول فيروس كورونا حتى منتصف فبراير".

وعندما ادعت هاريس أن إدارة دونالد ترمب "خسرت الحرب التجارية مع الصين"، أجاب بنس: "هل خسر الحرب التجارية مع الصين؟ جو بايدن لم يحارب قط!".

وقال: "كان جو بايدن من المشجعين للصين الشيوعية"، وهو عبارة استخدمها مرتين خلال المناظرة في قاعة كينغسبري في سولت ليك سيتي في ولاية يوتا.

وتوعد بنس بأنه سيتم محاسبة الصين على ما فعلته بأميركا.