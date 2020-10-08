ترمب لن يشارك في المناظرة الافتراضية المقبلة مع بايدن

تجري المناظرة الرئاسية الثانية بين الرئيس الأميركي الجمهوري، دونالد ترمب، ومنافسه الديمقراطي جو بادين عبر الإنترنت، على ما أعلنت اللجنة المنظمة، الخميس.

لكن ترمب سارع إلى التأكيد أنه لن "يشارك" في مناظرة كهذه، وقال لشبكة فوكس نيوز "لن أقوم بمناظرة افتراضية"، معتبراً أن ذلك "غير مقبول من جانبنا".

يذكر أن مناظرة أخرى للرئاسيات جمعت في وقت سابق الخميس، نائب الرئيس الأميركي الجمهوري، مايك بنس، ومنافسته السيناتور كامالا هاريس، في يوتا.

وخلافاً للمناظرة الأولى بين ترمب وبايدن التي جرت الأسبوع الماضي، وسادتها الفوضى والشتائم المتبادلة ومقاطعة الواحد للآخر مراراً وتكراراً، فقد بدت المناظرة بين بنس وهاريس أكثر تحضّراً وأكثر هدوءاً وأكثر احتراماً.

وعلى الرغم من أن نائب الرئيس الجمهوري والسيناتور الديمقراطية قاطعا بعضهما بعضا أحياناً أثناء المناظرة، إلا أنّهما تبادلا مراراً عبارات الشكر والاحترام، وكان الواحد منهما منصتاً للآخر في معظم الوقت.

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وكان استطلاع أجرته شبكة "فوكس نيوز" Fox News، بعد المناظرة أظهر أن مايك بنس تغلب على نائبة جو بايدن كامالا هاريس، بنسبة 69%، بينما حصلت هاريس على 29%.

وكانت هاريس عاجزة تماما عن الإجابة عن سؤال بنس حول توسيع المحكمة العليا في حال انتصر الديمقراطيون، كما أنها لم تستطع الإجابة بخصوص دعمها الصفقة الخضراء التي نفاها بايدن، رغم أنها موجودة في الموقع الإلكتروني لحملة بايدن الانتخابية.