ترمب: بايدن متورط مع أوباما وكلينتون بـ"خيانة" أميركا

قال الرئيس دونالد ترمب على حسابه في "تويتر"، الخميس، إنه "كان يجب عدم السمح للديمقراطي جو بايدن بالترشح للانتخابات الأميركية، المقررة في 3 نوفمبر.

Wow!!! NOW DO SOMETHING ABOUT THIS, THE BIGGEST OF ALL POLITICAL SCANDALS (IN HISTORY)!!! BIDEN, OBAMA AND CROOKED HILLARY LED THIS TREASONOUS PLOT!!! BIDEN SHOULDN’T BE ALLOWED TO RUN - GOT CAUGHT!!! https://t.co/hf7zjqZYQ4 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

تغريدة ترمب جاءت بالتزامن مع المناظرة الوحيدة بين نائبه مايك بنس، والسيناتور، كامالا هاريس، المرشحة لمنصب نائب الرئيس للمرشح الديمقراطي بايدن.

وغرّد ترمب قائلا إن بايدن متورط مع أوباما وكلينتون بـ"خيانة" أميركا.

Joe Biden opposed taking out Osama bin Laden...pic.twitter.com/y0dyX27UuB — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020

كما أشار إلى أن بايدن كان يعارض التخلص من أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق، الذي قُتل بعملية أميركية.

كما أشاد ترمب بأداء نائبه أمام منافسته الديمقراطية في المناظرة، وقال مغرّداً على "تويتر": "بنس يبلي بلاء حسنا في المناظرة مع هاريس"، واصفاً الأخيرة بأنها "ماكينة" من الأخطاء.

وخلافاً للمناظرة الأولى بين ترمب وبايدن التي جرت الأسبوع الماضي وسادتها الفوضى والشتائم المتبادلة ومقاطعة الواحد للآخر مراراً وتكراراً، فقد بدت المناظرة بين بنس وهاريس أكثر تحضّراً وأكثر هدوءاً وأكثر احتراماً.

Mike Pence is doing GREAT! She is a gaffe machine. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020

وعلى الرّغم من أنّ نائب الرئيس الجمهوري والسيناتور الديمقراطية قاطعا بعضهما البعض أحياناً أثناء المناظرة، إلا أنّهما تبادلا مراراً عبارات الشكر والاحترام وكان الواحد منهما منصتاً للآخر في معظم الوقت.