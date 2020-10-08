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ترمب: بايدن متورط مع أوباما وكلينتون بـ"خيانة" أميركا

المصدر: العربية.نت
الرئيس دونالد ترمب
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قال الرئيس دونالد ترمب على حسابه في "تويتر"، الخميس، إنه "كان يجب عدم السمح للديمقراطي جو بايدن بالترشح للانتخابات الأميركية، المقررة في 3 نوفمبر.

جانب من المناظرة بين مايك بنس وكامالا هاريس جانب من المناظرة بين مايك بنس وكامالا هاريس

تغريدة ترمب جاءت بالتزامن مع المناظرة الوحيدة بين نائبه مايك بنس، والسيناتور، كامالا هاريس، المرشحة لمنصب نائب الرئيس للمرشح الديمقراطي بايدن.

وغرّد ترمب قائلا إن بايدن متورط مع أوباما وكلينتون بـ"خيانة" أميركا.

كما أشار إلى أن بايدن كان يعارض التخلص من أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق، الذي قُتل بعملية أميركية.

كما أشاد ترمب بأداء نائبه أمام منافسته الديمقراطية في المناظرة، وقال مغرّداً على "تويتر": "بنس يبلي بلاء حسنا في المناظرة مع هاريس"، واصفاً الأخيرة بأنها "ماكينة" من الأخطاء.

وخلافاً للمناظرة الأولى بين ترمب وبايدن التي جرت الأسبوع الماضي وسادتها الفوضى والشتائم المتبادلة ومقاطعة الواحد للآخر مراراً وتكراراً، فقد بدت المناظرة بين بنس وهاريس أكثر تحضّراً وأكثر هدوءاً وأكثر احتراماً.

وعلى الرّغم من أنّ نائب الرئيس الجمهوري والسيناتور الديمقراطية قاطعا بعضهما البعض أحياناً أثناء المناظرة، إلا أنّهما تبادلا مراراً عبارات الشكر والاحترام وكان الواحد منهما منصتاً للآخر في معظم الوقت.

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