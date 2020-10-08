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ترمب يعلن الفائز في المناظرة بين نائبه وهاريس

المصدر: واشنطن - بندر الدوشي
من المناظرة بين مايك بنس وكامالا هاريس
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أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن نائبه، مايك بنس، فاز بالمناظرة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، بشكل كبير، وقال ترمب على حسابه في "تويتر": "فاز مايك بنس بفارق كبير".

وكان استطلاع أجرته شبكة "فوكس نيوز" Fox News، بعد المناظرة أظهر أن مايك بنس تغلب على نائبة جو بايدن، كامالا هاريس، بنسبة 69%، بينما حصلت هاريس 29%.

وكانت هاريس عاجزة تماما عن الإجابة عن سؤال بنس حول توسيع المحكمة العليا في حال انتصر الديمقراطيون، كما أنها لم تستطع الإجابة بخصوص دعمها الصفقة الخضراء التي نفاها بايدن، رغم أنها موجودة في الموقع الإلكتروني لحملة بايدن الانتخابية.

كلمات دالّة

#مايك بنس, #كامالا هاريس, #الانتخابات الأميركية, #كامالا_هاريس, #مايك_بنس
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