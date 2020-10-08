في المناظرة مع هاريس.. بنس: سنفوز أنا وترمب بالانتخابات

أكد نائب الرئيس الأميركي الجمهوري مايك بنس، الخميس، خلال مناظرته مع منافسته السيناتورة كامالا هاريس في يوتا، أنه سيفوز والرئيس الأميركي في الانتخابات المقرّرة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

واتّهم منافسته بـ"تقويض ثقة" الأميركيين بلقاح محتمل ضدّ فيروس كورونا المستجدّ.

كما قال بنس مخاطباً هاريس "حقيقة أنّك تواصلين تقويض ثقة الجمهور في لقاح، إذا ما أُنتج لقاح أثناء إدارة ترمب، هو أمر غير معقول".

وأتى تصريح بنس ردّاً على قول هاريس خلال المناظرة "إذا قال لنا الأطباء أنّه يتعيّن علينا تناوله فسأكون الأولى التي ستقف في الطابور لتناوله، أما إذا قال لنا ترامب أنّه علينا تناوله فلن أتناوله".

وأكد أن الصين ومنظمة الصحة تلاعبتا بالشعب الأميركي وأن الصين تتحمل المسؤولية عن فيروس كورونا.

وتابع "الرئيس ترمب عمل على تدمير داعش وقتل البغدادي كما أوفى بوعده بنقل سفارة واشنطن إلى القدس"، مشيرا إلى أن ترمب يثق بالرئيس بوتين أكثر من الاستخبارات الأميركية.

كما أضاف ""أوباما كير" كان كارثة بالنسبة للشعب الأميركي، مشيرا إلى أن هناك هوس لدى الرئيس ترمب بشأن أي إنجازات لأوباما.

وقال "ورثنا والرئيس ترمب كسادا كبيرا من الإدارة السابقة".

من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس، بأداء نائبه، مايك بنس أمام منافسته الديمقراطية في المناظرة، وقال في تغريدة نشرها على تويتر "بنس يبلي بلاء حسنا في المناظرة مع هاريس"، واصفاً الأخيرة بأنها "ماكينة" من الأخطاء.

بدورها، ندّدت السناتورة كامالا هاريس التي اختارها المرشّح الديموقراطي لانتخابات البيت الأبيض جو بايدن لمنصب نائبة الرئيس، خلال مناظرتها الوحيدة ضدّ نائب الرئيس مايك بنس الأربعاء، بالطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب مع أزمة كوفيد-19، معتبرة إياها "أضخم فشل" في التاريخ الأميركي.

وقالت هاريس في مستهلّ المناظرة إنّ "الأميركيين كانوا شهوداً على أضخم فشل لأي إدارة رئاسية في تاريخ بلدنا".

وقالت السيناتورة عن ولاية كاليفورنيا وأول امرأة سمراء تترشّح لهذا المنصب إنّه "إذا قال لنا الأطباء أنّه يتعيّن علينا تناوله فسأكون الأولى التي ستقف في الطابور لتناوله، أما إذا قال لنا ترمب أنّه علينا تناوله فلن أتناوله".

كما قالت "بايدن سيعمل على توحيد الأميركيين وينهي الانقسامات"، مطالبة بإدخال إصلاحات على نظام العدالة الجنائية.

موضوع يهمك في كلمة مصورة من أمام البيت الأبيض، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أنه تلقى عقار ريجينيرون خلال وجوده في... ترمب: دواء ريجينرون فعال وسيكون مجانا لكل الأميركيين أميركا

وقالت "ترمب يحاول إلغاء قانون الرعاية الصحية عبر المحاكم"، مشيرة إلى أن الرئيس المقبل هو من يجب عليه تعيين قاضية في المحكمة العليا.

وأكدت أن بايدن لن يرفع الضرائب في حال فوزه

وخلافاً للمناظرة الأولى بين ترمب وبايدن التي جرت الأسبوع الماضي وسادتها الفوضى والشتائم المتبادلة ومقاطعة الواحد للآخر مراراً وتكراراً، فقد بدت المناظرة بين بنس وهاريس أكثر تحضّراً وأكثر هدوءاً وأكثر احتراماً.

وعلى الرّغم من أنّ نائب الرئيس الجمهوري والسناتورة الديموقراطية قاطعا بعضهما البعض أحياناً أثناء المناظرة، إلا أنّهما تبادلا مراراً عبارات الشكر والاحترام وكان الواحد منهما منصتاً للآخر في معظم الوقت.

وقال بنس مخاطباً هاريس "أود أن أهنّئك، كما فعلت عبر الهاتف، على ترشيحك التاريخي".

وأضاف "أحترم واقع أن جو بايدن كرّس 47 عاماً من حياته لخدمة الدولة. أحترم أيضاً مسيرتك المهنية في الوظيفة العامة".

وردّت عليه هاريس بالقول "شكراً".