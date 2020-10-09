ترمب: لجنة الانتخابات الخاصة بالمناظرات عبارة عن أضحوكة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه وزوجته ميلانيا يشعران بخير. وأضاف في مقابلة مع فوكس نيور عبر الهاتف: "أريد أن أشارك في تجمع انتخابي السبت ربما في فلوريدا". واعتبر أن لجنة الانتخابات المنوطة بالمناظرات هي أضحوكة.

وتابع قائلا إن نائبه مايك بنس أبلي بلاءا حسنا في المناظرة مع منافسته السيناتور، كامالا هاريس.

وفي وقت سابق، أعلن طبيب البيت الأبيض أن دونالد ترمب يجب أن يكون قادرا على استئناف "انشطته العامة" اعتبارا من السبت، قائلا إن الرئيس الأميركي استجاب "بشكل جيد للغاية" للعلاج ضد كوفيد-19.

وقال شون كونلي طبيب ترمب في بيان "السبت سيكون اليوم العاشر منذ تشخيص (الإصابة) يوم الخميس. وبناءً على مسار التشخيصات المتقدّمة التي يجريها الفريق (الطبي)، أتوقع تمامًا عودة الرئيس الآمنة إلى الالتزامات العامة" اعتبارا من السبت.

وأمضى ترمب ثلاثة أيام في المستشفى قبل أن يعود إلى البيت الأبيض مساء الاثنين. وتابع كونلي أن الرئيس "استجاب بشكل عام على نحو جيد جدا للعلاج"، مشيرا الى أنه منذ خروجه من المستشفى "ظلت فحوصه الطبية مستقرة ولا تظهر أي مؤشر على أن المرض يتقدم".