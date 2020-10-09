طبيب ترمب يتوقع عودة الرئيس للعمل اعتبارا من السبت

أعلن طبيب البيت الأبيض الخميس أن دونالد ترمب يجب أن يكون قادرا على استئناف "انشطته العامة" اعتبارا من السبت، قائلا إن الرئيس الأميركي استجاب "بشكل جيد للغاية" للعلاج ضد كوفيد-19.

وقال شون كونلي طبيب ترمب في بيان "السبت سيكون اليوم العاشر منذ تشخيص (الإصابة) يوم الخميس. وبناءً على مسار التشخيصات المتقدّمة التي يجريها الفريق (الطبي)، أتوقع تمامًا عودة الرئيس الآمنة إلى الالتزامات العامة" اعتبارا من السبت.

وكانت أخبار سارة زفها طبيب دونالد ترمب، الأربعاء، حيث أعلن أن الرئيس الأميركي الذي ثبتت إصابته بوباء كوفيد-19 قبل أيام، لا يعاني من أي أعراض منذ 24 ساعة ولم يصب بالحمى منذ أربعة أيام.

وبدأت النشرة الصحية المقتضبة التي أعدها طبيبه شون كونلي بعبارة: "الرئيس يقول هذا الصباح: أشعر بأنني بحالة صحية جيدة".

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كما تابع كونلي: "لم يصب بالحمى منذ أكثر من أربعة أيام، ولم تظهر عليه أعراض منذ أكثر من 24 ساعة".

إلى ذلك أوضح أن التحاليل الأخيرة على عينات أخذت، الاثنين، سمحت برصد أجسام مضادة لكوفيد-19 كانت غير موجودة مساء الخميس عندما شخصت إصابته.

موجة من الإصابات

يذكر أن الفحوص أظهرت إصابة عدة مساعدين لترمب وسياسيين جمهوريين بارزين بكورونا منذ أعلن الرئيس الجمهوري، الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بالفيروس.

كما أدت موجة من الإصابات في البيت الأبيض بين كبار مساعدي ترمب ومعاونيه في المكتب الصحافي إلى خلو الجناح الغربي، الذي يوجد به المكتب البيضاوي، تقريباً.

وجاءت الإصابة الأخيرة، الثلاثاء، عندما أعلن ستيفن ميلر، كاتب خطب ترمب، والمتشدد إزاء قضايا الهجرة، إصابته بكورونا.

إلى ذلك، قالت شبكة "إيه بي سي نيوز" إنها أحصت 23 إصابة بكوفيد-19 في البيت الأبيض حالياً، بمن فيهم ترمب وميلانيا.