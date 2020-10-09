بعد إصابته بكورونا.. بيلوسي تشكك بقدرة ترمب على قيادة البلاد

أعلنت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الخميس أنها ستقدّم الجمعة مشروع قانون لتشكيل لجنة للتحقيق في قدرة دونالد ترمب الذي لا يزال يعالج من إصابته بمرض كوفيد-19 على قيادة الولايات المتحدة.

وقال مكتب بيلوسي في بيان إن مشروع القانون هذا من شأنه أن "يساعد في ضمان قيادة فعّالة وغير منقطعة في أعلى منصب في الفرع التنفيذي للإدارة" الأميركية.

وكان طبيب دونالد ترمب، أعلن الأربعاء، أن الرئيس الأميركي الذي ثبتت إصابته بوباء كوفيد-19 قبل أيام، لا يعاني من أي أعراض منذ 24 ساعة ولم يصب بالحمى منذ أربعة أيام.

وبدأت النشرة الصحية المقتضبة التي أعدها طبيبه شون كونلي بعبارة: "الرئيس يقول هذا الصباح: أشعر بأنني بحالة صحية جيدة".

كما تابع كونلي: "لم يصب بالحمى منذ أكثر من أربعة أيام، ولم تظهر عليه أعراض منذ أكثر من 24 ساعة".

إلى ذلك أوضح أن التحاليل الأخيرة على عينات أخذت، الاثنين، سمحت برصد أجسام مضادة لكوفيد-19 كانت غير موجودة مساء الخميس عندما شخصت إصابته.