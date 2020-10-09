ترمب محذرا إيران: إذا عبثتم معنا فسنرد بطريقة لن تتوقعوها

TRUMP: “If you fuck around with us, if you do something bad to us, we are going to do things to you that have never been done before.”



pic.twitter.com/C3TkBlZlhe — Breaking911 (@Breaking911) October 9, 2020

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران من "التلاعب" بالولايات المتحدة خلال مقابلة إذاعية مباشرة. وقال في حديثه إلى المذيع المحافظ راش ليمبو الجمعة: "إذا قامت (إيران) بالعبث معنا، إذا فعلت شيئًا سيئًا لنا، فسنرد بأشياء لم يتم القيام بها من قبل".

وأدلى الرئيس بهذه التصريحات خلال محادثة استمرت ساعتين مع ليمبو، والتي شهدت استهداف ترمب لوسائل الإعلام وهيلاري كلينتون وجو بايدن.

وكان استطلاع جديد لمؤسسة غالوب كشف أن الغالبية العظمى من الأميركيين ( 56 في المائة) يقولون إنهم أفضل حالًا الآن مما كانوا عليه قبل أربع سنوات. بينما ذكر 32 في المائة فقط أنهم أسوأ حالاً مما كانوا عليه قبل أربع سنوات.