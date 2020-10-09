جماعة متطرفة خططت لخطف حاكمة وتفجير كونغرس ميشيغن

أعلن القضاء الأميركي الخميس أن السلطات ألقت القبض على 13 بينهم سبعة رجال ينتمون لجماعة ولفيرين وتشمن المسلحة لصلتهم بمؤامرات مزعومة لاحتجاز حاكمة ولاية ميشيغن رهينة ومهاجمة مبنى كونغرس الولاية.

وجاء في شكوى جنائية جرى تقديمها لمحكمة اتحادية في ميشيغن أن الجماعة كانت تهدف إلى اختطاف غريتشن ويتمير، وهي ديمقراطية وكانت هدفا دائما لانتقادات الرئيس الجمهوري دونالد ترمب قبيل انتخابات الرئاسة التي تجرى في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وذكرت الشكوى أن المتآمرين المزعومين ناقشوا في وقت ما تجنيد قوة قوامها 200 فرد لاقتحام مبنى الكونغرس في لانسنج واحتجاز رهائن، لكنهم تخلوا فيما بعد عن الخطة من أجل اختطاف ويتمير من منزلها خلال قضاء عطلتها.

وخلال مؤتمر صحفي اتهمت ويتمير ترمب بتشجيع الجماعات المتطرفة مثل جماعة "الرجال المرضى والمنحرفين" التي استهدفتها، وضربت مثالا برفضه إدانة الجماعات المتعصبة للعرق الأبيض خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة أمام منافسه الديمقراطية جو بايدن.



وقالت ويتمير "عندما يجتمع قادتنا مع الإرهابيين المحليين ويشجعونهم ويؤيدونهم فإنهم يضفون صفة الشرعية على أفعالهم وهم متواطئون... لسنا أعداء بعضنا البعض".

وحذرت مذكرات أمنية داخلية في الأشهر الأخيرة من أن المتطرفين المحليين قد يشكلون تهديدا لأهداف متعلقة بالانتخابات مما يمثل مبعث قلق تفاقم بسبب جائحة فيروس كورونا والتوتر السياسي والاضطرابات المدنية وحملات التضليل الخارجية.

وقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريستوفر راي خلال جلسات استماع في الكونغرس في سبتمبر إن وكالته تجري تحقيقات في أمر متطرفين محليين بمن فيهم عنصريون بيض وجماعات مناهضة للفاشية. وقال راي إن أكبر جزء من التحقيقات كان مع الجماعات المتعصبة للعرق الأبيض.

وقال أندرو بريج المدعي العام الأميركي للمنطقة الغربية بولاية ميشيغن إن مكتب التحقيقات الاتحادي علم عبر وسائل التواصل

الاجتماعي أن جماعة تناقش "إطاحة عنيفة" بحكومة ميشيغن، مما أثار تحقيقا استمر لشهور واعتمد على مصادر سرية داخل الجماعة.

وأضاف أن مجموعة من ستة أشخاص وهم آدم فوكس وباري كروفت وتي جاربن وكاليب فرانكس ودانيل هاريس وبراندون كاسيرتا يواجهون اتهامات اتحادية وقد يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدينوا باتهامات محاولة خطف ويتمير.



وقال بيرج "ناقش فوكس وكروفت على وجه الخصوص تفجير عبوات ناسفة لصرف انتباه الشرطة عن منطقة المنزل، كما قام فوكس بتفقد الجانب السفلي من جسر طريق سريع في ميشيغن بحثا عن أماكن لوضع متفجرات"، في إشارة إلى التخطيط لاستهداف منزل ويتمير.

وأضاف بيرج أن سلطات إنفاذ القانون ألقت القبض على عدد من المتآمرين المزعومين "عندما كانوا يجتمعون على الجانب الشرقي من الولاية لتجميع الأموال لشراء المتفجرات وتبادل المعدات التكتيكية".

وكشفت دانا ناسل وزيرة العدل في ولاية ميشيجان عن اتهامات إضافية بحق سبعة رجال ينتمون لجماعة ولفيرين وتشمن المسلحة للاشتباه في انتهاك قانون الولاية لمكافحة الإرهاب بالتآمر من أجل اختطاف الحاكمة ونشر العنف.

واستهدف ترمب ويتمير بسبب جهودها في فرض إجراءات التباعد الاجتماعي المتعلقة بفيروس كورونا وكتب تغريدة على تويتر في أبريل نيسان قال فيها "حرروا ميشيغن".