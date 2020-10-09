واشنطن: العقوبات على إيران لحرمانها من أموال دعم الإرهاب

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن "العقوبات على إيران تهدف الى حرمانها من أموال دعم الإرهاب"، وأكدت أنها "ستواصل سياسة الضغط القصوى على نظام إيران".

وأضافت أن مرشد إيران علي "خامنئي استخدم أموال محاربة كورونا لتمويل الحرس الثوري"، مشيرة الى أن "الشعب الإيراني هو أكبر ضحايا النظام".

وأوضحت أنها ستواصل "السماح للشعب الإيراني بالحصول على المواد الإنسانية".

وكان موقع وزارة الخزانة الأميركية، أعلن الخميس، فرض عقوبات على 18 بنكا إيرانيا في مسعى لزيادة عزل إيران عن النظام المصرفي العالمي، إذ تكثف واشنطن الضغط على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الأميركية.

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وأفاد الموقع أن "الخزانة الأميركية تعتبر القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي 13902".

وذكر الموقع أن "الخزانة الأميركية ستصدر ترخيصا عاما للسماح بعمليات معينة ترتبط بمؤسسات مالية إيرانية محظورة بموجب الأمر التنفيذي 13902".

وأوضح أن "موانع الأمر التنفيذي 13902 لا تنطبق على عمليات السلع الأساسية.. الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية".

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان: "عقوباتنا ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم النشاطات الإرهابية وتضع حداً لبرامجها النووية".

وشدد على أن "إجراءات اليوم ستظل تسمح بالعمليات الإنسانية لدعم الشعب الإيراني"